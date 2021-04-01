İzdivaçlı Avrupa Birliği Habsburg Hanedanı

Günümüz Avrupa Birliği’nin temelleri, 70 yıla dayansa da Avrupa tarihinde asırlarca hüküm sürmüş birlik devletleri vardı. Bu birlikteliklerin en büyüklerinden Habsburg Hanedanlığı’nın hâkimiyeti, siyasî anlaşmalar veya savaşlardan ziyade evlilikler yoluyla sağlanmıştı…

Kıta Avrupası’nın bugünkü sükûnetinin(!) tarihî arka planında büyük savaşlar, imparatorluklar, hanedanlıklar yatar. Birinci Dünya Savaşı’na gelinceye kadar hanedanlıkların mücadele sahnesi olan Avrupa toprakları, günümüzdeki durumundan çok uzaktı. Avrupa’yı hâkimiyeti altına alan ailelerin başında da Habsburglar geliyordu.

Yaklaşık 7 yüzyıl ömür süren bu aile, Orta Avrupa’ya asırlarca hükmetmişti. Hanedanlıklarının sınırları o kadar genişti ki Habsburgların ayrıca şu unvanları da vardı: Almanya ve Bohemya Kralı, Avusturya İmparatoru, İspanya Kralı, Kutsal Roma Cermen İmparatoru, Burgonya Dükü ve dahası… Peki Habsburglar, bu geniş hâkimiyet alanına nasıl ulaştılar dersiniz?

Yazının tamamını Yedikıta Dergisi 152. sayısından (Nisan 2021) okuyabilirsiniz.