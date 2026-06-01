İsveç’in Osmanlı Gemileri Yaramaz ve Yıldırım

Büyük Kuzey Savaşı (1700-1721), tarihimizde pek bilinmez. Ancak İsveç kralı 12. Karl’ı iyi biliriz. Nam-ı diğer Demirbaş Şarl! Çar Petro’ya yenilerek Osmanlı’ya sığınan Şarl, buradaki günlerini titiz bir gözlemci gibi geçirir. Türk kültürünü, yemeğini ve ordusunu inceler. Fakat onun dikkatini çeken şeylerden biri de Osmanlı gemileri olur. Ve bu gemileri, kendi donanmasına uyarlamaya karar verir…

Uçurumun Eşiğindeki Ülke

Takvimler, 19 Ağustos 1809 tarihini gösteriyordu. İsveçliler, kendilerinden çok daha güçlü Rus ordusu ile ölüm kalım savaşına girişmişti. Bu, öyle bir savaştı ki, ya İsveç tarih sahnesinden çekilecek ya da Rus orduları, bu son siperlerde durdurulacaktı.

İsveçlilerin işi çok zordu. Çünkü karşılarında, o güne kadar hiç yenilgi yüzü görmemiş bir isim bulunmaktaydı: General Nikolay Mihayloviç Kamenskiy. Rus general, İsveçlilere yüzyıllarca unutulmayacak bir mağlubiyet yaşatmıştı. İsveç ordusunu Finlandiya’da yok etmiş, bir dizi zaferden sonra İsveçlileri önce Finlandiya’dan, ardından da Laponya’dan atmıştı. General Kamenskiy, zafer yürüyüşünü, İsveç Krallığı’nın kalbi Stockholm’ü ele geçirerek noktalamak istiyordu. Karşısında ise Savar kasabasına mevzilenmiş sadece 6.800 İsveç askeri bulunmaktaydı.

Rus çarı Aleksander, İsveç kralına çoktan kendi barış şartlarını dayatmıştı: “Finlandiya’yı, Norveç’i ve Norland’ı (İsveç’in kuzeyindeki Laponya), Rusya’ya verirsen, ülkenin geri kalan kısmında yaşamanıza izin veririm!” 19 Ağustos günü, İsveç kralı 4. Gustav, Savar kasabasındaki askerlere son bir mesaj göndermişti: “Bu çarpışmayı kaybederseniz, sizinle birlikte İsveç de kaybedecek…”

İsveç’i İpten Alan Gemi

Ertesi gün, öğleden sonra Savar-Ratan hattında hücuma kalkan İsveç askerlerini göğüsleyen Rus ordusu, beklenmedik bir sürprizle karşılaştı. Rus donanmasının abluka altına aldığı Baltık Denizi’ni bir uçtan öbür uca sessizce aşmayı başaran iki İsveç firkateyni, yüz kadar topla Rus siperlerini dövmeye başlamıştı. Bu durum, Rus siperlerinde büyük bir paniğe yol açmıştı. Peki, ama bu İsveç firkateynleri nereden gelmişti?

