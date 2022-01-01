Topkapı Sarayı Gezi Rehberi

Dünyanın merkezi İstanbul, İstanbul’un merkezi de Topkapı Sarayı idi. Dünyaya buradan “nizam” verilirdi. Temelleri Fatih Sultan Mehmed’in emriyle atılan Topkapı Sarayı, zaman içerisindeki ilavelerle âdeta bir şehre dönüştü… Yapılan eklemelere rağmen sahip olduğu çizgiden hiç kopmadı. Burada her yeni, eskiye dayanarak gelişmiş, asırların imbiğinden süzülen kültür ve medeniyet nakış nakış işlenmiş ve neticesi de ahenkli bir bütünlük olmuştu. Cihan tahtında bir saltanat gölgeliği Topkapı Sarayı’nın inceliklerine doğru bir yolculuğa çıkın!

TOPKAPI SARAYI AYRINTILI PLANI