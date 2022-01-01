Topkapı Sarayı Gezi Rehberi

Dünyanın merkezi İstanbul, İstanbul’un merkezi de Topkapı Sarayı idi. Dünyaya buradan “nizam” verilirdi. Temelleri Fatih Sultan Mehmed’in emriyle atılan Topkapı Sarayı, zaman içerisindeki ilavelerle âdeta bir şehre dönüştü… Yapılan eklemelere rağmen sahip olduğu çizgiden hiç kopmadı. Burada her yeni, eskiye dayanarak gelişmiş, asırların imbiğinden süzülen kültür ve medeniyet nakış nakış işlenmiş ve neticesi de ahenkli bir bütünlük olmuştu. Cihan tahtında bir saltanat gölgeliği Topkapı Sarayı’nın inceliklerine doğru bir yolculuğa çıkın!
TOPKAPI SARAYI AYRINTILI PLANI
- Bâbüsselâm
- Kapıağası Dairesi
- Dolap Ocağı
- Aşçılar Mescidi
- Aşçılar Hamamı
- Mutfaklar
- Helvahane
- Bâbüssaâde
- Dış Hazine
- Sadrazam Odası
- Divan-ı Hümâyûn
- Adalet Kulesi
- Dolaplı Kubbe
- Zülüflü Baltacılar Ocağı
- Zülüflü Baltacılar Koğuşu
- Zülüflü Baltacılar Mescidi
- Zülüflü Baltacılar Külhanı
- Zülüflü Baltacılar Hamamı
- Zülüflü Baltacılar Dinlenme Salonu
- Şal Dairesi
- Raht Hazinesi
- Has Ahırlar
- Beşir Ağa Mescidi
- Cenaze Kapısı
- Mehterhane
- Bâbussaâde Ağası Dairesi
- Enderun Mektebi Büyük Oda
- Enderun Mektebi Hamamı ve Ayak Yolları
- Enderun Mektebi Küçük Oda
- Hünkâr Hamamı Külhanı
- Seferli Koğuşu
- Fatih Köşkü Hamamı
- Fatih köşkü 33-a) Fatih Köşkü Dinlenme Odası 33-b) Padişah Odası 33-c) Eyvan 33-d) Fatih Köşkü Hazine
- Kilerli Koğuşu
- Hazinedar Koğuşu
- Silahtar Koğuşu
- Arzhane
- Şadırvanlı Sofa
- Has Oda Mescidi
- Has Oda (Hırka-i Saadet Dairesi)
- Destimâl Odası
- Has Oda Koğuşu
- Ağalar Mescidi
- Hünkâr Mahfili (Padişah Namazgahı)
- Harem Hanımlar Mescidi
- Enderun Kütüphanesi (Üçüncü Ahmed Kütüphanesi)
- Arz Odası
- Kuşhane Kapısı (Hareme Açılan Kapı)
- Revan Köşkü
- Sünnet Odası
- İftariye Kameriyesi
- Bağdat Köşkü
- Sofa Köşkü
- Hekimbaşı Odası
- Esvab Odası
- Sofa Mescidi
- Mecidiye Köşkü
- Gülhane Kapısı
- Demir Kapı (Hareme Açılan Kapı)
- Şadırvanlı Sofa
- Karaağalar Hamamı ve Külhanı
- Büyük Biniş
- Karaağalar Mescidi
- Karaağalar Taşlığı
- Karaağalar Koğuşu
- Karaağalar Ayak Yolu
- Şehzade Mektebi
- Dârüssaâde Ağası Sofası
- Dârüssaâde Ağası Odası
- Dârüssaâde Ağası Hamamı
- Perde Kapısı
- Nöbet Yeri
- Cariyeler Koridoru
- Cariyeler Hamamı
- Cariyeler Mutfağı ve Kileri
- Cariyeler Ayak Yolu
- Cariyeler Koğuşu
- Cariyeler Alt Taşlığına İnen Merdivenler
- 79-a) Birinci Kadınefendi Dairesi 79-b) İkinci Kadınefendi Dairesi 79-c) Üçüncü Kadınefendi Dairesi
- Hemşireler Dairesi
- Cariyeler Koğuşu
- Odunluk
- Cariyeler Hastanesi Hamamı 83-a) Gasilhane 83-b) Çamaşırhane
- Ayakyolları
- Şal Kapısı
- Valide Sultan Mutfağı
- Hazinedar Dairesi
- Valide Sultan Sofası
- Valide Sultan Yatak Odası
- Valide Sultan İbadet Yeri
- Valide Sultan Dairesi Ana Girişi
- Valide Sultan Hamamı
- Hünkâr Hamamı
- Sultan Birinci Abdülhamid Dairesi
- Sultan Üçüncü Selim Dairesi
- Sultan Üçüncü Osman Dairesi
- Hünkâr Sofası
- Üçüncü Murad Köşkü
- Sultan Birinci Ahmed Köşkü
- Sultan Üçüncü Ahmed Köşkü
- Sultan İkinci Osman Köşkü
- Sultan Dördüncü Mehmed Köşkü
- Ocaklı Sofa
- Çeşmeli Sofa
- Pertevniyal Valide Sultan Dairesi
- 106-a) Birinci Haseki Sultan Dairesi 106-b) İkinci Haseki Sultan Dairesi 106-c) Üçüncü Haseki Sultan Dairesi 106-d) Dördüncü Haseki Sultan Dairesi
- Depo
- Harem Hazinesi
- Cinlerin Meşveret Yeri
- Altın Yol
- Kuşhane Dairesi
- Kuşhane Mutfağı
- Mabeyn-i Hümâyûn Dairesi
- Büyük Havuz
- Aslanhane