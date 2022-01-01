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Topkapı Sarayı Gezi Rehberi

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Adalet Kulesi

Dünyanın merkezi İstanbul, İstanbul’un merkezi de Topkapı Sarayı idi. Dünyaya buradan “nizam” verilirdi. Temelleri Fatih Sultan Mehmed’in emriyle atılan Topkapı Sarayı, zaman içerisindeki ilavelerle âdeta bir şehre dönüştü… Yapılan eklemelere rağmen sahip olduğu çizgiden hiç kopmadı. Burada her yeni, eskiye dayanarak gelişmiş, asırların imbiğinden süzülen kültür ve medeniyet nakış nakış işlenmiş ve neticesi de ahenkli bir bütünlük olmuştu. Cihan tahtında bir saltanat gölgeliği Topkapı Sarayı’nın inceliklerine doğru bir yolculuğa çıkın!

TOPKAPI SARAYI AYRINTILI PLANI

  1. Bâbüsselâm
  2. Kapıağası Dairesi
  3. Dolap Ocağı
  4. Aşçılar Mescidi
  5. Aşçılar Hamamı
  6. Mutfaklar
  7. Helvahane
  8. Bâbüssaâde
  9. Dış Hazine
  10. Sadrazam Odası
  11. Divan-ı Hümâyûn
  12. Adalet Kulesi
  13. Dolaplı Kubbe
  14. Zülüflü Baltacılar Ocağı
  15. Zülüflü Baltacılar Koğuşu
  16. Zülüflü Baltacılar Mescidi
  17. Zülüflü Baltacılar Külhanı
  18. Zülüflü Baltacılar Hamamı
  19. Zülüflü Baltacılar Dinlenme Salonu
  20. Şal Dairesi
  21. Raht Hazinesi
  22. Has Ahırlar
  23. Beşir Ağa Mescidi
  24. Cenaze Kapısı
  25. Mehterhane
  26. Bâbussaâde Ağası Dairesi
  27. Enderun Mektebi Büyük Oda
  28. Enderun Mektebi Hamamı ve Ayak Yolları
  29. Enderun Mektebi Küçük Oda
  30. Hünkâr Hamamı Külhanı
  31. Seferli Koğuşu
  32. Fatih Köşkü Hamamı
  33. Fatih köşkü 33-a) Fatih Köşkü Dinlenme Odası 33-b) Padişah Odası 33-c) Eyvan 33-d) Fatih Köşkü Hazine
  34. Kilerli Koğuşu
  35. Hazinedar Koğuşu
  36. Silahtar Koğuşu
  37. Arzhane
  38. Şadırvanlı Sofa
  39. Has Oda Mescidi
  40. Has Oda (Hırka-i Saadet Dairesi)
  41. Destimâl Odası
  42. Has Oda Koğuşu
  43. Ağalar Mescidi
  44. Hünkâr Mahfili (Padişah Namazgahı)
  45. Harem Hanımlar Mescidi
  46. Enderun Kütüphanesi (Üçüncü Ahmed Kütüphanesi)
  47. Arz Odası
  48. Kuşhane Kapısı (Hareme Açılan Kapı)
  49. Revan Köşkü
  50. Sünnet Odası
  51. İftariye Kameriyesi
  52. Bağdat Köşkü
  53. Sofa Köşkü
  54. Hekimbaşı Odası
  55. Esvab Odası
  56. Sofa Mescidi
  57. Mecidiye Köşkü
  58. Gülhane Kapısı
  59. Demir Kapı (Hareme Açılan Kapı)
  60. Şadırvanlı Sofa
  61. Karaağalar Hamamı ve Külhanı
  62. Büyük Biniş
  63. Karaağalar Mescidi
  64. Karaağalar Taşlığı
  65. Karaağalar Koğuşu
  66. Karaağalar Ayak Yolu
  67. Şehzade Mektebi
  68. Dârüssaâde Ağası Sofası
  69. Dârüssaâde Ağası Odası
  70. Dârüssaâde Ağası Hamamı
  71. Perde Kapısı
  72. Nöbet Yeri
  73. Cariyeler Koridoru
  74. Cariyeler Hamamı
  75. Cariyeler Mutfağı ve Kileri
  76. Cariyeler Ayak Yolu
  77. Cariyeler Koğuşu
  78. Cariyeler Alt Taşlığına İnen Merdivenler
  79. 79-a) Birinci Kadınefendi Dairesi 79-b) İkinci Kadınefendi Dairesi 79-c) Üçüncü Kadınefendi Dairesi
  80. Hemşireler Dairesi
  81. Cariyeler Koğuşu
  82. Odunluk
  83. Cariyeler Hastanesi Hamamı 83-a) Gasilhane 83-b) Çamaşırhane
  84. Ayakyolları
  85. Şal Kapısı
  86. Valide Sultan Mutfağı
  87. Hazinedar Dairesi
  88. Valide Sultan Sofası
  89. Valide Sultan Yatak Odası
  90. Valide Sultan İbadet Yeri
  91. Valide Sultan Dairesi Ana Girişi
  92. Valide Sultan Hamamı
  93. Hünkâr Hamamı
  94. Sultan Birinci Abdülhamid Dairesi
  95. Sultan Üçüncü Selim Dairesi
  96. Sultan Üçüncü Osman Dairesi
  97. Hünkâr Sofası
  98. Üçüncü Murad Köşkü
  99. Sultan Birinci Ahmed Köşkü
  100. Sultan Üçüncü Ahmed Köşkü
  101. Sultan İkinci Osman Köşkü
  102. Sultan Dördüncü Mehmed Köşkü
  103. Ocaklı Sofa
  104. Çeşmeli Sofa
  105. Pertevniyal Valide Sultan Dairesi
  106. 106-a) Birinci Haseki Sultan Dairesi 106-b) İkinci Haseki Sultan Dairesi 106-c) Üçüncü Haseki Sultan Dairesi 106-d) Dördüncü Haseki Sultan Dairesi
  107. Depo
  108. Harem Hazinesi
  109. Cinlerin Meşveret Yeri
  110. Altın Yol
  111. Kuşhane Dairesi
  112. Kuşhane Mutfağı
  113. Mabeyn-i Hümâyûn Dairesi
  114. Büyük Havuz
  115. Aslanhane

 

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