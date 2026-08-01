Rumeli’nin Kapısını Açan Beylik Karesioğulları

Balıkesir ve Çanakkale çevresinde kurulan Karesi Beyliği, Osmanlı’ya katılan ilk beylik olarak önemli bir yere sahip olmuş; Rumeli fetihleri sırasında tecrübeli kumandanları ve donanmasıyla Osmanlı Devleti’ne büyük destek sağlamıştır…

14. yüzyılın başlarında, Türkiye Selçuklu Devleti tarih sahnesinden çekilirken uç bölgelerde ortaya çıkan Türkmen beylikleri, Anadolu’da yeniden devletleşme sürecine girmişlerdir. Bu beylikler arasında Batı Anadolu’da kurulan Karesioğulları, stratejik konumu ve Osmanlı Beyliği üzerindeki tesirleri bakımından önemli bir yere sahiptir.

Karesioğulları Beyliği, Balıkesir ve Çanakkale çevresinde teşekkül etmiş; Marmara ve Adalar Denizi (Ege) havzalarına açılan uç beyliği niteliğindedir. Denizle kurduğu yakınlık ve geliştirdiği donanma faaliyetleri sayesinde, Türk denizciliğinin erken dönem gelişiminde önemli bir tecrübe alanı oluşturmuş, Bizans’a karşı yürütülen gaza faaliyetlerinde önemli roller üstlenmişlerdir.

Beyliğin önemi, siyasî varlığıyla sınırlı değildir. Osmanlılar tarafından ilk ilhak edilen beylik olmasının ötesinde, Karesioğulları’na mensup askerî ve idarî kadroların Osmanlı teşkilatına dâhil olması, devletin askerî ve idarî yapısına katkı sağlamıştır.

Yazının tamamını Yedikıta Dergisi 216. sayısından (Ağustos 2026) okuyabilirsiniz.