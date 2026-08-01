Osmanlı’da Koku Medeniyeti

Osmanlı Devleti, her konuda olduğu gibi koku meselesinde de o kadar ince bir meziyete sahiptir ki, anlatılsa sayfalara sığmaz…

Güzel koku (râyiha), nezaket ve nezafet nişanesidir. Nitekim Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) de güzel kokuya büyük ehemmiyet vermiştir. Güzel kokunun sünnet kabul edilmesi, bu zarif geleneğin en sağlam temellerinden biri değil midir?

Osmanlı, yalnızca taş ve tuğla üzerine kurulmuş bir medeniyet değildi. Aynı zamanda zarif kokuların ince zevkiyle yoğrulmuş bir nefaset iklimiydi. Bir sokağın başından geçerken hissedilen o latif ıhlamur kokusundan, bir caminin duvarlarına sinmiş misk ve amberin ruhu saran manevî iklimine kadar koku, Osmanlı hayatının hemen her zerresinde kendine yer bulmuştur.

Bu kadim kokular, nezaketin, arınmanın ve şifanın sembolü olarak asırlar boyunca yaşatılmıştır. Günümüzde de bazı koku meraklılarının tütsülerinde ve hatıralarında yaşamaya devam ediyor.

Saraydan Sokağa Buhur ve Gül Suyu

Sarayda koku kullanımı, âdeta disiplinli bir hiyerarşinin zarif tezahürüydü. Haremden selamlığa kadar sarayın her köşesi, bu işle vazifeli kimseler tarafından ihtimamla kokulandırılırdı.

Padişahın huzur-ı hümâyûnuna kabul edilmeden evvel misafirlere, gülâbdan denilen ince boyunlu zarif gümüş şişelerden gül suyu serpilirdi. Bu latif ikram, Osmanlı’nın kudret ve ihtişamını değil; aynı zamanda hoşgörüsünü, zarafetini ve refahını da simgeleyen ince bir âdetti.

Şunu da belirtmek gerekir ki, bu kadar hoş râyihalar ve buhurlarla karşılanan misafirlerin yalnız kıyafetlerinin değil, gönüllerinin de sükûnete ermesi murad olunurdu. Zira sarayın havasına karışan bu latif kokular, insanın ruhunu dahi teskin eden bir letafet taşırdı.

Gümüş bir gülâbdandan süzülen gül suyu, avuçları serinleten bir damla olmanın ötesinde, âdeta Isparta bahçelerinin seher vaktindeki ruhudur. O an sarayın taşlıklarında yayılan bu latif râyiha, bir devletin zarafetini temsil eden görünmez bir mühür gibi insanın tenine ve hafızasına nakşolur.

Yazının tamamını Yedikıta Dergisi 216. sayısından (Ağustos 2026) okuyabilirsiniz.