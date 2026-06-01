Çininin Altın Çağı İznik ve Kütahya Çinileri

İznik’te üretilen çiniler, Osmanlı çiniciliğinin ulaştığı sanat seviyesinin en parlak örneklerini temsil eder. İznik atölyelerinin zamanla zayıflamasıyla birlikte, çiniciliğin yeni merkezi Kütahya olmuştu…

Osmanlı çini sanatının en parlak ve en güçlü dönemi, İznik’te gelişen üretimle ortaya çıkmıştır. İznik, Osmanlı çiniciliğinin altın çağını temsil eden başlıca merkezdir. Bizans döneminden itibaren seramik üretimiyle bilinen şehir, Osmanlı devrinde bu alanda büyük bir gelişme göstermiştir. Osmanlı Devleti’nin kuruluş yıllarında Bursa ve çevresinde mimari faaliyetlerin artmasıyla İznik’teki atölyeler de hareketlenmiş, burada üretilen seramikler, giderek daha fazla önem kazanmıştır.

İznik çiniciliğinin yükselişi, 15. yüzyılın sonları ile 16. yüzyılda gerçekleşmiştir. Bu dönemde saray nakkaşhanesinde hazırlanan desenlerin İznik atölyelerinde uygulanması, üretimi hem teknik hem de estetik bakımdan yüksek bir seviyeye taşımıştır.

Kapak yazısının tamamını Yedikıta Dergisi 214. sayısından (Haziran 2026) okuyabilirsiniz.