Zigetvar Önünde Bir Sultan

Yaşlı ve hasta olmasına rağmen Zigetvar Kuşatması’na bizzat katılan Sultan Süleyman, sefer sırasında irtihal etti. Vefatı gizli tutulurken, sadrazam Sokullu Mehmed Paşa, ordunun disiplinini koruyup kaleyi fethetti. Sultanın son seferi Zigetvar’da, hüzün ve zafer bir arada yaşandı…

Sultan Süleyman, 46 yıllık saltanatının son on yılında hiç sefere çıkamamıştı. Artık iyice yaşlanmış, müzminleşen rahatsızlıkları nedeniyle böyle uzun bir sefere çıkamayacak hâle gelmişti. Ancak, kendisini zorlayan birtakım askerî ve siyasî sebeplerden dolayı, vezirlerinin itirazlarına rağmen bu zorluğu göze almış ve bizzat ordusuna kumanda etmeye karar vermişti. Sefer, Güney Macaristan’da iyi tahkim edilmiş, önemli bir kale olan Zigetvar üzerine yapılacaktı.

Zigetvar, bir kale ile eski ve yeni şehir olmak üzere, birbirine köprüyle bağlı üç bölümden oluşuyordu. Kale, surlarla çevrili bu iki şehrin kuzeyinde yer alıyordu. Surların önünde ayrıca su dolu hendekler bulunuyordu. Kalenin kumandanı ise Macar asilzadelerinden Kont Mikloş Zrinyi’ydi.

İstanbul’dan Zigetvar’a Uzanan Yolculuk

Padişah, yola çıkmadan önce Eyüp Sultan Türbesi’ni ziyaret etti. Burada dua ettikten sonra, büyük bir merasimle, bir daha göremeyeceği şehirden ayrıldı (1 Mayıs 1566). İstanbul’dan yola çıkan ordu, Edirne ve Belgrad üzerinden uzun bir yol kat ettikten sonra, nihayet 5 Ağustos 1566’da Zigetvar’a ulaştı. Sefer sırasında padişah, yalnızca şehirlerden geçerken ata bindiriliyor, şehir dışına çıkınca ise yolculuğunu arabayla sürdürebiliyordu. Nihayet ordu, kalenin önüne ulaştığında, otağ-ı hümâyûn, şehrin kuzeyindeki bir tepenin üzerine kuruldu. İyice yorulup güçsüz düşen padişah, otağına alındı.

Yazının tamamını Yedikıta Dergisi 211. sayısından (Mart 2026) okuyabilirsiniz.