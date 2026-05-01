“Allah’ım! Evladım Mahmud’un İlmini Artır!”

Çocuk terbiyesinde, öyle dualar vardır ki tesiri uzun nasihatlerden daha derindir. Anne ve babaların, evlatları için ettikleri “Allah zihin açıklığı versin”, “Mevlam, anlayışını kolaylaştırsın”, “Cenâb-ı Hak, ilmini bereketlendirsin”, “Allah, muvaffak eylesin” kabilinden hayır duaları, eğitim yolunda güçlü bir teşvik kaynağıdır. Bu içten temenniler, çocukta sevildiği, desteklendiği ve başarabileceğine inanıldığı hissini kuvvetlendirir, ona manevî kuvvet verir. Nitekim anne duasının bereketiyle ilim yolunda büyük merhaleler kat eden nice âlimin menkıbesi, günümüze ulaşmıştır. Bu isimlerden biri de Metn-i Alâka müellifi, belâgat âlimi Mahmud bin Abdullah el-Antâkî el-Hanefî’dir.

Şark’ın Büyük Âlimleri isimli eserde anlatıldığı üzere, Muhammed Râgıb et-Tabbâh’ın İ‘lâmü’n-Nübelâ adlı külliyatında onun hayatına dair mühim bilgiler yer alır. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte nisbesi, Antakyalı olduğunu gösterir.

İlk tahsilini Antakya’da alan Mahmud el-Antâkî, daha sonra hac vesilesiyle Mekke-i Mükerreme’ye gider; burada dört yıl mücavir kalır ve devrin âlimlerinden ders okur. Ardından Mısır’a geçerek birkaç yıl ilim tahsiline devam eder. İstanbul’a giderse de burada fazla kalmaz ve yeniden Antakya’ya döner. Fakat ilim yolculuğunu burada bırakmaz, tekrar sefere çıkarak mantık ve hikmet gibi âlet ilimlerini tahsil eder.

