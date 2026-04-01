Bursa’nın Ulubatlısı Ahi Hasan

Bursa’nın fethedilmesinde emeği olanlardan biri, Şeyh Edebâli’nin yeğeni ve Orhan Gazi’nin yoldaşı Ahi Hasan’dır. Kuşatma esnasında gösterdiği kahramanlıklar sayesinde Bursa Kalesi’nin surlarına ilk bayrağı dikmiş ve burçta ilk ezanı okuyarak fethin sembolü olmuştur…

Osmanlı’nın beylikten cihan devletine uzanan kutlu yolculuğu, Ertuğrul ve Osman Gazi’nin alp-gazileri ile fetihlerin manevî mimarları olan Ahilerin omuzlarında yükseldi. Âşıkpaşazâde’ye göre, beyliğin kuruluşundaki dört ana güçten biri sayılan “Ahiyân-ı Rum”, devletin hem askerî gücüne hem de bürokratik yapısına doğrudan katkı sağladı. Öyle ki Alâeddin Paşa ve Çandarlı Kara Halil Paşa gibi ilk Osmanlı sadrazamları ile devletin ilk kadısı Dursun Fâkih, Ahilerin rahle-i tedrisinden geçti. Hatta yeniçerilerin beyaz börkleri bile Ahi kıyafetlerinden esinlenerek tasarlandı.

Osman Gazi’nin kayınpederi Şeyh Edebâli’nin Ahi şeyhi olması ve devletin müjdelendiği meşhur rüyanın, onun dergâhında görülmesi, Ahilerin Osmanlı için ne denli hayati öneme sahip olduğunu göstermektedir. Savaş meydanlarında ön saflarda yer alan Ahilerin sembol isimlerinden biri, Şeyh Edebâli’nin yeğeni Ahi Hasan’dır. Âşıkpaşazâde ve Neşrî gibi tarihî kaynaklarda, Edebâli’nin kardeşi Ahi reisi Şemseddin’in oğlu olarak zikredilen Ahi Hasan, derviş olmasına rağmen Orhan Gazi’nin en yakın silah arkadaşlarından olmuştur.

Bursa’nın Fethinde Ahi Hasan’ın Rolü

Orhan Gazi, Bursa’nın fethi için yola çıktığında, Ahi Hasan’ın yanında olmasını ısrarla istemiş ve bu konuda babası Ahi Şemseddin’den ricada bulunmuştu. Bursa kuşatması sürerken, fethin kilit noktası olan Atranos (Orhaneli) Kalesi alındığında hisar burcuna ilk çıkan kişi Ahi Hasan oldu. Ardından 1326’da Bursa’nın zaptı sırasında burcun üzerine tırmanıp ilk ezanı okuyan ve ilk bayrağı diken de yine bu gözü pek Ahi reisiydi. Ahi Hasan, burcu ele geçirdikten sonra diğer ahilerin ve gazilerin şehre girmesini de sağladı. Bu kahramanlığıyla, yüzyıllar sonra İstanbul surlarına ilk bayrağı dikecek olan Ulubatlı Hasan’ın âdeta öncüsü oldu. Üstelik Ulubatlı Hasan da Bursalıdır.

Kapak yazısının tamamını Yedikıta Dergisi 212. sayısından (Nisan 2026) okuyabilirsiniz.

01