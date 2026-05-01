Devrek Belediye Başkanının Çanakkale’de Şehit Olan Oğlu

Vatan müdafaasında nice evladını şehit veren aziz milletimiz için Çanakkale Zaferi, büyük bir sevince vesile olmuştu. Harbiye Nezareti’ne memleketin dört bir yanından tebrik telgrafları çekilmeye başlamıştı. Bu telgraflardan ikisi ise oğlunu Çanakkale’de şehit veren Devrek Belediye Başkanı Osman Bey’e aitti…

Vatan müdafaasının son kalesidir Çanakkale. Bir milletin yeniden doğduğu ve zafere susayan milletine zaferler armağan eden cephedir Çanakkale. Boğaz Harbi’nden Anafartalar’a, Arıburnu’ndan Seddülbahir’e şiddetli taarruzlar, bitmek bilmeyen saldırılar ile geçit verilmeyen zafer âbidesidir.

Aslında Çanakkale’de iki zafer vardır: Birisi, düşman donanmasının perişan edilip zırhlıların boğaza gömüldüğü 18 Mart günü, diğeri ise düşmanın Gelibolu Yarımadası’ndan çekildiği 9 Ocak 1916 günüdür.

Anadolu’da Çanakkale Sevinci

Çanakkale’nin düşman ordusu tarafından tahliyesi, başta İstanbul olmak üzere Anadolu’da büyük bir sevinç kaynağı olmuştu. İstanbul sokaklarında yapılan gösteri yürüyüşleri ve düzenlenen fener alayları, günün gazetelerinin sütunlarını kaplamıştı. Gazetelerin ilk sayfaları, Çanakkale’de elde edilen zaferi müjdeleyen haberler ile doluydu.

Çanakkale Zaferi’nin coşkusu, tüm memlekette yaşanırken, İstanbul’da ve tüm yurtta okullar tatil edildi. Halk, zafer haberlerini okur okumaz sokaklara çıkarak askerlere sevgi gösterisinde bulundu. Anadolu’nun dört bir yanından padişaha ve başta Harbiye Nezareti olmak üzere birçok devlet kurumuna tebrik telgrafları gönderiliyordu.

Bu duygu dolu telgraflardan birinin sahibi de Devrek Belediye Başkanı Osman Bey’di. Osman Bey’in oğlu, 57. Alay 2. Tabur 6. Bölükte vazifeli, İhtiyat Zabiti Kâzım Efendi’dir.

