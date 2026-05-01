Dünyayı Albüme Sığdırma Fikri Excursions Daguerriennes

Fotoğrafçılığın henüz emekleme döneminde, farklı şehirleri ve âbideleri fotoğraf aracılığıyla bir araya getirme fikrinin ürünü; “Excursions Daguerriennes” albümü ile geçmiş zamanda bir dünya turuna çıkın…

İnsanoğlunun dünyayı keşfetme ve onu anlatma arzusu, tarih boyunca hiç dinmeyen bir merak konusu. Günümüzde bu isteği fotoğraflarla gerçekleştirmek, oldukça kolay; ancak fotoğrafçılığın henüz yeni ortaya çıktığı 19. yüzyılın ilk yarısında bu, oldukça güç ve zahmetli bir işti. İşte tam da böyle bir dönemde, dünyanın farklı şehirlerini ve âbidelerini bir araya getiren ve okuyucusuna fotoğraflardan hareketle çizilen gravürlerle âdeta dünya turu yaptıran, dikkat çekici bir albüm hazırlandı: Excursions Daguerriennes (Dagerreyotipi Gezileri)…

Fotoğrafın İlk Uluslararası Hafızası

Fransız optikçi ve fotoğrafçı Noël Marie Paymal Lerebours tarafından 1840-1843 yılları arasında Paris’te yayımlanan Excursions Daguerriennes (tam adıyla Excursions Daguerriennes. Vues et monuments les plus remarquables du globe), yani Dagerreyotipi Gezileri: Dünyanın En Dikkat Çekici Manzaraları ve Anıtları. Dünyanın farklı şehir ve âbidelerine ait dagerreyotip fotoğraflardan yararlanılarak hazırlanmış gravürleri bir araya getiren iki ciltlik bir albümdür.

