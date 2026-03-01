Kapısından Penceresine Türk Evinin Mahremiyet Unsurları

Osmanlı medeniyeti, gücünü; ölçüden, edep ve zarafetten aldı. Şehrin imarından hane kapısına kadar uzanan bu anlayışta mahremiyet, mimarinin diliyle korunmuş, bir kapı tokmağı dahi, insanın kimliğini ve niyetini anlatan medeniyet nişanesine dönüşmüştür…

G​örgü, medeniyetin; zarafet ise ruhun temelidir. Osmanlı Devleti, özünü oluşturan İslâm ahlâkı ile medeniyetini görgü üzerine inşa etmiş, milletinin ruhunu zarafetle yoğurmuştur. Nezaket kurallarına ihtimam gösteren fertler yetiştirmeyi hedeflemiş, adab-ı muaşereti, tebaasının keyfiyeti yolunda vazgeçilmez bir düstur olarak kabul etmiştir.

Osmanlı’da şehrin imarı dahi milletinin ihyası içindir. Ecdad, ailece kaldıkları yapıları, geçici birer misafirhane telakki ederek çoğu zaman ahşaptan inşa etmiş; buna mukabil medrese, kütüphane ve camileri daha muhkem bir surette bina etmiştir. Şehrin temizliği için yeraltında kanallar, bedenin sıhhati için hamamlar, zihinlerin selameti için ise birçoğu günümüze ulaşmış ve hâlen hizmet eden kütüphaneler, medreseler ve ilim merkezleri vücuda getirmiştir. Neticede Osmanlı, bu düzen ve ahengi tesis etmek için muhtaç olduğu kudreti, yüce dinimiz İslâm’a duyduğu hürmetten alan bir devletti.

Osmanlı Mahremiyetide Hane Adabı

Asırlar boyunca Osmanlı evinin temel yapı malzemesini teşkil eden ahşap, pek çok fevkalade manaya da hizmet etmiştir. Nizamı sağlamaya her şeyden önce evlerden başlayan ecdadımız, fertlerin keyfiyetine büyük ehemmiyet atfetmiştir. Misafir olduğumuz Osmanlı evinde, bizleri ilk karşılayan unsur ise bu keyfiyetin ilk numunesi olan, ahşap oymalı kapı üzerindeki çift tokmaktı.

Osmanlı’da maden sanatı, yüzyıllar boyunca özünden beslenmiş; 18. yüzyıldan itibaren ise barok ve rokoko üslubuyla tanınan estetik anlayışıyla uzun ve zengin bir inkişaf dönemi yaşamıştır. Maharetli zanaatkârların elinden çıkan kapı tokmakları, her evin vazgeçilmez bir parçası hâline gelmiştir. İmalinde demir döküm ve dövme gibi teknikler kullanılmış; bu teknikler ekseriyetle bakır, tunç, pirinç ve demir malzemeler üzerine uygulanmıştır.

Yer aldıkları yapılarda, biçimlenmenin en mühim unsurlarından olan tokmaklar, hane sahibinin mesleği ve statüsüne göre şekillenirdi. O devirlerde tokmaklar doğrudan kapı üzerinde hazır bulunmaz; ev sahibi, istediği şekil ve niteliklere göre bir zanaatkâra tokmağı sipariş ederdi.

​Farz-ı muhal, aile çiftçilikle meşgulse tokmak üzerine su yolu bezemeleri yahut buğday başağı motifleri işlenir; hayvancılıkla uğraşılıyorsa hayvan başlı veya figürlü kabartmalarla süslenirdi.

