Kısıklı Abdullah Ağa Camii, yüzyıllar boyunca depremlerle sınanmış, tamiratlarla yenilenmiş; vakıf geleneği ve mahalle hafızasıyla ayakta kalmış manevî bir merkezdir. Minaresindeki güneş saati ise bu yapının zamanla kurduğu bağı temsil eder…

Üsküdar’ın kadim semtlerinden Kısıklı, İstanbul’un hem şehirleşme sürecinde hem de manevî haritasında kendine mahsus yer tutar. Büyük Çamlıca eteklerinde, Boğaziçi’ne hâkim geçiş hattı üzerinde konumlanan bu mahalle, tarih boyunca ibadet ve eğitim fonksiyonlarını bir arada bulunduran mütevazı fakat canlı bir merkez olmuştur. Anadolu Yakası’nı Boğaz hinterlandı ve iç kesimlere bağlayan bir hat üzerinde yer alması, Kısıklı’yı erken dönemlerden itibaren hem ulaşım hem de iskân bakımından önemli kılmıştır.

Bugün Kısıklı Meydanı’nın hemen yanı başında, Büyük Çamlıca’ya çıkan yolun başlangıcında yer alan Kısıklı Abdullah Ağa Camii; yoğun şehirleşmenin ortasında, mütevazı duruşuyla dikkat çeker. Dışarıdan bakıldığında sade mimarisiyle ön plana çıkan yapı, ilk bakışta küçük bir mahalle mescidi izlenimi verse de arşiv belgeleri, vakfiye kayıtları ve tarihî kaynaklar dikkate alındığında, arkasında beş asrı aşan köklü vakıf geleneğini barındırdığı görülür. Bu gelenek, yalnızca maddî imkânların sürekliliğini değil, Osmanlı idarî yapısının önemli bir görev alanıyla mahalle merkezli manevî hayat anlayışını da yansıtır.

Kısıklı Abdullah Ağa Camii, bu yönüyle taş ve harçtan ibaret bir yapı olmanın ötesinde; devlet göreviyle hayır anlayışını birleştiren bir yaklaşımın, mahalle ölçeğinde vücut bulmuş tezahürü olarak değerlendirilmelidir. Semtin sosyal ve dinî hayatı, uzun yıllar boyunca bu caminin etrafında şekillenmiş; cami, ibadetin yanı sıra eğitim, rehberlik ve toplum dayanışmasının da merkezi olmuştur.

Bânîsi: Reisü’l-Bostaniyyîn Abdullah Ağa

Kısıklı Camii’nin bânîsi Abdullah Ağa, Osmanlı saray teşkilâtı içinde mühim bir mevkiye sahipti. Kaynaklarda kendisinden çoğunlukla “Reisü’l-Bostaniyyîn”, yani Bostancıbaşı ünvanıyla bahsedilir. Bu ünvan, onun seçkin bir zümreye mensup olduğunu göstermektedir. Zira Osmanlı idarî yapısında bostancıbaşılar, saray teşkilâtının en kritik halkalarından birini teşkil ederdi.

Bostancıbaşıların vazifeleri, yaygın kanaatin aksine, yalnızca saray bahçelerinin ve bostanlarının muhafazasıyla sınırlı değildi. İstanbul’un asayişi, Boğaziçi kıyılarının güvenliği, saraya giriş-çıkışların kontrolü ve padişahın şahsî emniyeti, bu makamın temel sorumlulukları arasındaydı. Bu sebeple bostancıbaşı, hem merkezî idareye hem de doğrudan padişaha bağlı, yüksek dereceli bir görevli olarak kabul edilirdi. Özellikle Boğaziçi hattında, kıyı emniyeti ve denetim hususunda mutlak yetkiye sahipti.

Abdullah Ağa’nın vakıf anlayışı da sahip olduğu bu idarî tecrübe ve devlet ciddiyetinin yansımasıdır. Onun vakfiyesi, Hicrî 907 yılı Zilkade ayının ortalarında (Mayıs 1502) tanzim edilmiştir. Vakfiyede yer alan kayıtlar, onun vakıf işini rastgele bir hayır faaliyeti olarak değil, planlı, düzenli ve sürdürülebilir sistem dâhilinde ele aldığını gösterir.

