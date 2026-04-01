Nüshadan İstinsaha “Müstensihin” Terakkisi Müstensih Makinesi

Yazmak, bilgiyi kalıcı hâle getirmek ve nesiller boyunca paylaşmanın en sağlam yoludur. Müstensihlerden şapograf makinelerine uzanan çoğaltma geleneği, bilginin toplum hafızasında yolculuğunu mümkün kılmıştır…

Yazmak, kaydetmektir. “İlim bir avdır, zaptı ise kaydetmektir.” sözü de bunu hatırlatır: Bilgi ancak zapt edildiğinde görünür olur; görünür oldukça da gelecek nesillere, insanlığın ortak hafızasına dâhil edilir. İnsanoğlu, kimi zaman ardında bir iz bırakmak, kimi zaman bir sadaka-i cariye niyetiyle, farklı nesneler üzerine düşüncelerini ve bilgilerini kaydetmiştir. Mesele ilim olunca, öğrenen ve mütalaa eden her zihin, elindeki bilgiyi başkalarıyla paylaşma ihtiyacı duymuştur. Bunun en sahih yolu ise yazmak ve kayda geçirmektir.

İlk devirlerde bilgi, taş ve benzeri sert cisimler üzerine kazınarak muhafaza edildi. Zamanla deri, papirüs gibi daha esnek ve taşınabilir malzemeler devreye girdi. Kâğıdın icadı ise yazının kaderini değiştirdi. Metinler artık ciltleniyor, korunuyor, taşınıyor; bilgi, daha uzun ömürlü hâle geliyordu. Böylece yazı, yalnızca bireysel bir kayıt değil, toplumsal bir emanet hüviyeti kazandı.

Bir Eserin Aslına Sadık Çoğaltılması

Bu emanetin çoğaltılması ihtiyacı ise kaçınılmazdı. Kimi eser sahibi metnini bizzat kendisi yazdı kimi de kitabetten anlayan kimselere yazdırdı. Ortaya çıkan her bir kopya “nüsha” olarak adlandırıldı. Bugünün diliyle söyleyecek olursak, bir eserin aslına sadık çoğaltılmış şekliydi bu. Çoğaltma işine “istinsah”, bu işi yapan kimseye de “müstensih” denildi. Müstensihler, zamanla bir meslek grubu hâlinde faaliyet gösterseler de bir esere ihtiyaç duyan ve onu kendi eliyle çoğaltan talebeler de bu isimle anıldı. Asırlar boyunca ilim dünyasının çarkı, büyük ölçüde bu emek üzerinden döndü. Seriü’l-kalem müstensihler, hacimli eserleri kısa sürede istinsah edebiliyor; ilim, elden ele, satır satır yolculuğunu sürdürüyordu. Matbaanın ortaya çıkışı bile, uzun süre bu geleneği tamamen ortadan kaldıramadı.

