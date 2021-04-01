Moğolları Dizginleyen Sultan Celâleddin Harezmşah

Müslüman dünyasının yetiştirdiği büyük sultanlardan birisidir Celâleddin Harezmşah. Savaş meydanlarında askerî kudret ve dehasıyla düşmanına göz açtırmayan; yenilmez denilen Cengiz Han’ın ordularını defalarca mağlup etmiş, muzaffer kumandandır. Siyasî hataları, kendisinin ve devletinin sonunu getirse de cesur ve bahadır hükümdarlardan birisi olarak tarihteki yerini almıştır…

Derler ki; tarihi, kaybedenler değil, kazananlar yazar. Başka bir ifadeyle tarih, galiplerin tarihidir. Tarih kitapları da umumiyetle böyle yazılmıştır. Fakat diğer yanda mağlubiyetler de vardır,- hatırlanmak ve yazılmak istenmeyen. İnsan, başına gelebilecek en kötü şeyin başarısızlık olduğunu zanneder. Oysa başarısızlık, insan için tefekkür ve değerlendirme fırsatıdır.

Gelecek, sadece doğrular etrafında şekillenmez. Yanlışlar, hatalar da geleceğin birer parçasıdır. Tarih, her ikisiyle birlikte tarihtir. Plansızlık gibi görünen şey de planın bir parçasıdır. Şimdi sizlerle, bundan 791 sene evveline, büyük bir sultanın azim, zafer, mağlubiyet ve hüsran ile dolu hayatına doğru yolculuğa çıkacağız. Yolun sonunda, mağlubiyet yaşamış kahramanlarımızı da hatırlamamız gerektiğinin idrakine varacağız…

Yazının tamamını Yedikıta Dergisi 152. sayısından (Nisan 2021) okuyabilirsiniz.