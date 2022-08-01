Avrupa’nın Timsahlarına Ne Oldu?..

İnsanoğlu, nefsi için birçok canlının neslinin tükenmesine sebebiyet vermektedir. Lüzumsuz ve vakitsiz keyfi avlanmalar, tabiatın dengesini altüst etmektedir. Her ne kadar nesli tükenmese de varlıkları risk altında olan timsahların, Avrupa’da görülmemesinin sebebi ne ola ki?

Zamanla pek çok canlı türünün neslinin tükendiği gözlenmiştir. En kuvvetli hayvanlar bile yaşanan tabiat hadiseleri karşısında dayanamayıp ortadan kalkmışlar. Meselâ dinozorlar, tarihin en kuvvetli canlıları olarak bilinir. Yaşadıkları dönemde dünyanın hâkimiydiler. Niçin olduğu bugün de bilinmeyen sebep yahut sebeplerle yok olmuşlardır.

İnsanların çoğalıp yayılması, bazı hayvanların yaşam alanlarını daraltmış, bu hayvanlardan geriye sadece fotoğrafları kalmış. Türkçeye “Tasmanya Canavarı” olarak geçen Tasmanian Tiger, Avustralya’ya yerleşenler tarafından ortadan kaldırılmış. En son ferdi, 1936’da terk-i dünya etmiş. Şimdi fotoğraflarına bakmakla yetinmek zorundayız.

Türkiye’de M.Ö. 1000’li yıllarda aslanların yaşadığını arkeolojik tabletlerden öğreniyoruz. Onları ne zaman tüketmişler bilen yok ama gazetelere yansıyan haberlere göre son leoparlar, İzmir Urla’da 1939’da, Kırklareli’de 1942, Bolu’da 1967’de ve Ankara Beypazarı’nda ise 1974 yılında katledilmiş. Geniş bilgi almak isteyenler, Yedikıta Dergisi, 10. sayısına (Haziran 2009) başvurabilir.

Peki, Ya Timsahlar…

İnsanların gadrine uğrayan canlılardan biri de timsahlar olmuş. Ancak şu âna kadar soyları kurumamış.

Timsahlar, bataklıklarda ve tatlı su kenarlarında yaşayan sürüngenlerdir. Uzun bir vücudu, kısa bacakları, yüzmesini sağlayan güçlü, uzun bir kuyruğu vardır. Çok kuvvetli çene ve dişleriyle avını yakaladığı anda kendi etrafında dönünce bütün kemiklerini kırar. Timsahlar, yemek yemeden aylarca dayanabilir. Karşı konulamaz gücü sebebiyle Firavunlar döneminde kutsal hayvan muamelesi bile görmüş.

Yazının tamamını Yedikıta Dergisi 168. sayısından (Ağustos 2022) okuyabilirsiniz.