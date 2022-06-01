Sultan İkinci Abdülhamid’in Sherlock Holmes’ü Müfettiş Celestin Bonnin

Hapishane kaçaklarından, içeriye silah ve kesici alet sızdıran mahkûm ve gardiyanlara, sahte kitap yazanlardan, Osmanlı hükümetini küçük düşürmeye çalışan sahtekârlara kadar herkes, er ya da geç ensesinde Bonnin’in nefesini hissedecekti…

19. yüzyılın sonlarına doğru birçok bakımdan yara almış devlet gemisinin dümenini devralan Sultan İkinci Abdülhamid Han, bu fena gidişatın elbette farkındaydı. Bunun için birçok teşebbüslerde bulundu. Bunlardan biri de Osmanlı polis teşkilatı alanında yaptığı düzenlemelerdir.

Fransız Müfettiş Celestin Bonnin, bu düzenleme ve ıslahatların mimarı olarak İstanbul’a çağrılan ilk uzman dedektiftir. Paris Emniyet Müdürlüğü tarafından gönderilen Müfettiş Bonnin, 1884 yılında İstanbul’a geldiğinde “Polis Umûru ve Nizâmâtı” hakkında bilgi vermek ve gerekli düzenlemeleri yapmakla görevlendirilmişti. Başlangıçta Beyoğlu Polis Müdür Muavini olarak tayin edilen Bonnin, Osmanlı Devleti tarafından her yıl yenilenen bir sözleşme çerçevesinde çalıştırılmıştır. Çalışmaya başladığında 500 kuruş olan maaşı, İstanbul’dan ayrıldığında 2500 kuruştu. Bu rakam, birinci sınıf bir Osmanlı müfettişinin ortalama maaşının üzerindeydi.

Yazının tamamını Yedikıta Dergisi 166. sayısından (Haziran 2022) okuyabilirsiniz.