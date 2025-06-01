Selçukluların Anadolu’ya gelişi, tarihin seyrini değiştiren bir dönüm noktasıdır. Bu, yalnızca bir fetih ya da toprak kazanma hareketi değil; gönülleri aydınlatan bir inancın, medeniyeti yoğuran bir irfanın ve geleceği şekillendiren bir idealin hayata geçtiği kutlu bir yolculuktur. Kılıcın keskinliğiyle açılan yollar, kelâmın hikmetiyle aydınlanmış; bu topraklar, Türk-İslâm medeniyetinin kök saldığı bir yurt hâline gelmiştir…

Anadolu’nun fethi, yalnızca bir toprak kazanımı yahut askerî bir zafer değildir; aksine, insanlık tarihini derinden etkileyen büyük bir hadisedir. İlk olarak Ashab-ı Güzîn hazaratı ile başlayan Müslümanların Anadolu seferleri, sonraki çağlarda Selçuklular ve Osmanlılar ile birlikte nihai hedefe ulaşmıştır. Malazgirt’in ufkunda parlayan zafer, Anadolu’nun ruhuna yeni bir nefes, yeni bir istikamet kazandırmıştır. Selçukluların eliyle İslâm ile müşerref olan bu topraklar, artık Türk-İslâm medeniyetinin kök saldığı yerler olmuştur.

Kılıç ve Kalemin Birlikteliği

İslâm’ın Anadolu’daki mukaddes yolculuğu, yalnızca kılıçların ve orduların gölgesinde şekillenmemişti elbette. Bu toprakları İslâm’ın nuruyla aydınlatma gayesi, kılıcın yanı sıra kelâmın, hikmetin ve gönül erbabının sessiz ama derin nefesleriyle yoğrulmuştu. Âlimler ve dervişler, yüzyılları aşan “i‘la-yı kelimetullah” mefkûresiyle, bu coğrafyayı manen fethe çıkmışlardı. Onların sesleri, bir ırmak gibi Anadolu’nun en ücra köşelerine kadar yayılmış, âlimlerin hakikati anlatma çabası, bazen bir taş medresenin gölgesinde, bazen bir dağ eteğindeki zaviye duvarında yankı bulmuştu.

Anadolu’yu fethederek bizlere muhteşem bir miras bırakan Selçukluların bu yolculuğu, sadece yeni bir yurdu kucaklama hikâyesi değil, aynı zamanda yeni bir medeniyetin ruhunu inşa mücadelesiydi. Bozkırın sert rüzgârlarıyla savrulup Anadolu’nun bağrına düşen Oğuz’un yiğitleri, yalnızca bileklerindeki güçle değil, gönüllerindeki sarsılmaz imanla bu kutlu yürüyüşe çıkmışlardı.

Yanlarında yürüyen alp-eren dervişleri, yalnızca manevî birer rehber değil, Anadolu’da yükselecek Türk-İslâm medeniyetinin ruhunu taşıyan yolculardı. Onlar, kılıçların açtığı yollara hikmet dolu nasihatleri ve irfan dolu sözleriyle ışık tutmuşlardı. Anadolu, alp-eren dervişlerin izinde ilim ve irfanla yoğrularak adım adım bir medeniyet rüyasının gerçeğe dönüşmesine şahitlik edecekti.

Yazının tamamını Yedikıta Dergisi 202. sayısından (Haziran 2025) okuyabilirsiniz.