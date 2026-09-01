İtalya’da Müslüman Emirlikler

Müslümanların, İtalya’nın bazı bölgelerinde emirlikler kurduğunu duymuş muydunuz? Bir zamanlar Müslüman orduları, Roma kapılarına dayanmış ve İtalya’da bir asır boyunca hüküm sürmüştü. Taranto, Bari ve Garigliano gibi emirlikler hangi şartlarda ortaya çıkmış ve neler yapmışlardı?. .

Müslümanların İtalya’ya yönelik akınları, pek bilinmese de Akdeniz’deki İslâm idaresinin en dikkat çekici safhalarından birini teşkil eder. Hulefâ-i Râşidîn devrinde başlayan İslâm akınları, yalnızca Kuzey Afrika ve İspanya ile sınırlı kalmamış; İtalya Yarımadası ile çevresindeki büyük adalara da uzanmıştır.

Müslümanların bu coğrafyaya yönelişi, Hz. Osman’ın (r.a.) hilâfeti dönemine (644-656) kadar gitmektedir. 652 yılında yaklaşık iki yüz gemiden oluşan İslâm filosu, Şam valisi Hazret-i Muaviye’nin (r.a.) talimatıyla, Sicilya’ya ilk deniz seferini düzenledi. Donanmasını henüz yeni kurmakta olan İslâm Devleti için bu sefer, Akdeniz’de İslâm hâkimiyetini tesis etme düşüncesinin ilk büyük adımıydı. O sırada İtalya, Bizans’a bağlı yerel prenslikler tarafından idare ediliyordu.

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