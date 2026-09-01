İlk Üniversite Karaviyyîn Medresesi

Fâtıma el-Fıhrî tarafından Fas’ta kurulan Karaviyyîn Medresesi, dünyanın en eski üniversitesi olmasının yanında, asırlar boyu hem eğitim vermiş hem de Avrupa’da kurulacak üniversitelere ilham olmuştu…

Eğitim tarihine bakıldığında, bazı kurumların bilgi üretmenin ötesine geçerek medeniyetlerin ilmî ve kültürel yönünü belirleyen büyük merkezler hâline geldiği görülür. Bu kurumlar, yetiştirdikleri talebeler, bünyelerinde yapılan ilmî çalışmalar ve farklı coğrafyalar arasında kurdukları bağlarla toplumların gelişiminde önemli roller üstlenmiştir. Bu müesseselerden biri de Fas’ın Fes şehrinde bulunan Karaviyyîn Medresesi’dir.

Kökeni 9. yüzyıla kadar uzanan bu kurum, eğitim tarihinin en dikkat çekici yapılarından biri kabul edilmektedir. Karaviyyîn Medresesi, kuruluşundan itibaren zamanla farklı bölgelerden gelen talebelerin buluştuğu önemli bir ilim merkezi hâline gelmiştir.

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