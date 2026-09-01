Mehmetçiğin Son Adımı Çanakkale’nin Yetim Çarıkları

Çanakkale Muharebeleri’nde şehit düşen Mehmetçiğin geride bıraktığı emanetlerden biri de çarıklardır. Aziz şehitlerimizin hatırası olarak Anzaklar tarafından Avustralya’ya götürülen bu çarıklar, vatan evlatlarının toprağa düşen izlerini, uğruna can verdikleri mukaddes davayı ve fedakârlıklarını bugüne taşıyan birer şahittir…

Çanakkale Muharebeleri’nin üzerinden yıllar geçmişti. Çanakkale’nin suskun tepelerinde dolaşan rüzgâr, sanki unutulmuş hikâyeleri fısıldıyor, toprağın altına sinmiş acıları yeniden gün yüzüne çıkarıyordu. O tepelerin birinde, kimsenin fark etmediği bir yerde, zamanın yorgunluğunu taşıyan bir Türk askerinin parçalanmış ayakkabısı, bir çarık yatıyordu.

Bu çarık, bir zamanlar cephede canla başla mücadele eden ve şehit olan askerimizin ayağındaydı. Belki daha bıyıkları yeni terlemiş bir delikanlının, belki annesinin ellerini son kez öpüp yola çıkan bir evladın… Belki de geride bıraktığı küçük çocuğun “baba” diye sesini içine gömen bir yiğidin…

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