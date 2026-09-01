Gözyaşının Hatırasını Yaşatan Çeşme

İstanbul’un çeşmeleri, taşla suyun buluştuğu zarif yapılardan fazlasını ifade eder; her biri bir devrin zevkini, bir hayır sahibinin gönlünü ve bir mahallenin hafızasını taşır.

Azapkapı’daki Saliha Sultan Çeşme ve Sebili ise mermerlerinde kırılmış bir testinin sesini, mahcup bir kız çocuğunun gözyaşını ve o gözyaşından doğan büyük bir hayrı saklar. Hayır ve hasenat işlerine düşkünlüğüyle tanınan Saliha Sultan, Birinci Mahmud Han’ın annesidir. İstanbul’u çeşmelerle ihya eden; su yollarına, sebillere, mekteplere ve cami tamirlerine ehemmiyet veren bu hayır sahibi valide sultanın hayatı, halk arasında anlatılan dikkate şayan bir hikâyeyle başlar.

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