Bulgurlu’nun Kalbinde Asırlık Yapı Bayrampaşa Camii

Üsküdar sırtlarında, geçmişte bir sayfiye köyünün kalbinde yükselen bulgurlu Bayrampaşa Camii, Osmanlı’dan günümüze ulaşan mimarisiyle semtin tarihini anlatır. Çevresindeki hayır eserleri ve haziresindeki şahideler, eski Bulgurlu köyünü tamamlayan unsurlardır. Asırlık yapı, burada vazife yapan büyük zatların ilim, irfan ve hizmetlerine şahitlik etmiştir…

Üsküdar’ın tepelerine doğru çıkıldığında İstanbul’un kalabalığı yavaş yavaş geride kalır. Şehrin gürültüsü azalırken Bulgurlu’nun eski köy havası hissedilmeye başlar. Bugün ana yolların, apartmanların ve modern yapıların arasında kalan Bulgurlu, asırlar boyunca İstanbul’un sayfiye yerlerinden ve Boğaziçi’ni yüksekten seyreden köylerinden biri olmuştur. Bu eski köyün merkezinde Bulgurlu Bayrampaşa Camii yer alır.

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