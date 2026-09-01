Mektûbât-ı Şerîfe’yi İslâm Âlemine Kazandıran Büyük Âlim Murad Kazânî Hazretleri

Şeyh Muhammed Murad Kazânî el-Minzelevî hazretleri, ömrünü ilme, tasavvufa ve Allah (c.c.) yolunda hizmete vakfederek, İmâm-ı Rabbânî (k.s.) Hazretleri’nin muazzam eseri Mektûbât-ı Şerîfe’yi Arapçaya kazandırmıştır…

İslâm dünyasının ilmî ve manevî mirası içerisinde müstesna bir yere sahip olan İmâm-ı Rabbânî (k.s.) Hazretleri’nin muazzam eseri Mektûbât-ı Şerîfe, asırlardan beri âlimler ve ilim talipleri tarafından okunmaya ve okutulmaya devam etmektedir. Bu yazımızda, Mektûbât-ı Şerîfe’yi Farsça aslından Arapçaya tercüme ederek İslâm coğrafyasına tanıtan Şeyh Muhammed Murad Kazânî el-Minzelevî Hazretleri’nin tercüme hizmetine ve ilim yolunda çektiği zahmetlere şahit olacağız.

Mektûbât-ı Şerîfe’yi Tercüme Teşebbüsleri Silsile-i Sâdât’ın 23. halkası olan İmâm-ı Rabbânî (k.s.) Hazretleri (1564-1624), ümmet-i Muhammed’in evlatlarının Ehl-i Sünnet ve’l-Cemâat itikadı üzere kalması için ömrünü Allah (c.c.) yoluna vakfetmiştir. Hususiyle Hindistan’daki dinî ve siyasî kargaşalar içerisinde İslâm’ın sahih itikad esaslarını müdafaa etmiş; bid‘at ve dalâlet fırkalarına karşı irşat yoluyla mücadele etmiştir.

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