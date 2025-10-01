Selçuklu Hac Emîrlerinin Mukaddes Beldelere Hizmetleri

Hac emîrliği, Abbasîler ve Selçuklular devrinde güvenliğin ötesinde siyasî ve dinî otoritenin de sembolü olmuştur. Türk komutanlar, bu görev aracılığıyla hem Abbasî hilafetini hem de Selçuklu devletini Haremeyn-i Şerîfeyn nezdinde temsil etmiş, hac yollarının imarı ve güvenliği gibi önemli vazifeler üstlenmişlerdir…

Hac emîrliği, İslâm dünyasında köklü geçmişe sahip ve son derece önemli bir görevdir. Hac emîri; hac kafilesinin güvenliğini sağlamak, yolculuk sürecindeki düzeni korumak ve hac ibadetinin farz ve sünnetlere uygun şekilde yerine getirilmesini temin etmekle sorumlu kişidir. Bu görev, güzergâh boyunca karşılaşılabilecek zorlukları en aza indirmek, emniyetli ve su kaynaklarına yakın yollar belirlemek, konaklama alanlarını düzenlemek, hacılar arasındaki anlaşmazlıkları çözmek gibi pek çok sorumluluğu kapsamaktadır. Ayrıca, hac ibadetinin farz ve sünnetlere uygun şekilde yerine getirilmesi için hacılara rehberlik etmek ve gerekli yönlendirmelerde bulundurmak yine onların görevleri arasında idi.

Abbasîler döneminde “Nakîbü’t-Talibîn” adıyla anılan bu müessese, Hz. Ali (k.v.) neslinden gelen kişilere verilmiştir. Ancak Selçuklular zamanında bu makama Türkler getirilmiştir. Türk görevlilerin hac emîrliği yapması, Abbasîler dönemine kadar gider.

Abbasîler Devrinde Türk Hac Emîrleri ve Hizmetleri

Abbasîler devrinde Türkler, devlet yönetimi ve orduda hızla yükselerek önemli mevkilerde görev almaya başlamışlardı. Hac emîrliği de bu kritik görevlerden biri olmuş; Türk komutanlar, sadece hacıların güvenliğini sağlamakla kalmamış, aynı zamanda Abbasî hilafetinin Haremeyn bölgesindeki temsilcileri olmuşlardır.

Bu dönemde öne çıkan isimlerden biri Eşnas et-Türkî (v.844) olmuştur. Eşnas et-Türkî, Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere valiliği görevine getirilmiş ve hutbelerde adı okunan ilk Türk komutan olarak tarihe geçmiştir. Eşnas et-Türkî döneminde hac yollarının güvenliği artırılmış, konaklama ve su kaynaklarının düzenlenmesi gibi altyapı çalışmaları gerçekleştirilmiş ve hacıların emniyet içinde seyahat etmeleri sağlanmıştır.

Hac emîrliği vazifesinde bulunan bir diğer önemli şahsiyet Musa bin Boğa el-Kebîr’dir. Onun döneminde Medine-i Münevvere’de meydana gelen isyanlar bastırılmış, bedevî saldırıları büyük ölçüde engellenmiş, hac güzergâhları üzerindeki karışıklıklar ortadan kaldırılmıştır. Musa bin Boğa, güvenliği sağlamakla kalmamış; Medine-i Münevvere’nin imarı, su yollarının tamir edilmesi, istirahat alanlarının düzenlenmesi gibi hizmetlerde de bulunarak hac yolculuğunu kolaylaştırmıştır.

Abbasîler döneminde başkomutanlık görevine kadar yükselen bir diğer emir İnak et-Türkî, hac yolculuklarının güvenliği ve düzeninin temini adına önemli hizmetlerde bulunmuştur. Hac güzergâhları üzerinde güvenliği sağlamak amacıyla kabilelerle diplomatik ilişkiler kurmuş, gerektiğinde askerî gücünü kullanarak eşkıya tehditlerine karşı önlem almıştır. Hac yolundaki su kuyularını ve konaklama alanlarını ıslah ettirmiş, hacıların ihtiyaçlarını karşılayacak altyapıyı güçlendirmiştir.

Abbasî hizmetinde bulunan bu hac emîrleri, hac yollarının tamir edilmesi, su kuyularının açılması, han ve kervansarayların inşası, yol güvenliği gibi hususlarda önemli çalışmalar yapmışlardır. Ayrıca bölgedeki ilim meclislerine destek olmuş ve Kur’ân talebelerine ihsanlarda bulunmuşlar, âlimlere destek olmuşlardır.

