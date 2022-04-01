Kastamonu Kumandanlık Binası Saat Kulesi

Kastamonu Saat Kulesi denilince, şehrin hâkim tepesinde bulunan mevcut kule, akla geliyor. Bilinen kulenin haricinde, Sultan İkinci Abdülhamid Han’ın cülusunun 25. sene-i devriyesinin nişanesi olarak yapılan bir saat kulesi daha vardı. Günümüze ulaşamayan ve akıbeti hakkında malumat sahibi olamadığımız kuleyi yakından tanıyalım…

Osmanlı devrinde inşa edilen saat kulelerinin çoğu günümüze ulaşmayı başarmıştır. Bu kulelerden biri de Kastamonu’da, Hükümet Konağı’nın arkasında, Sarayüstü Tepesi’nde bulunuyor. 1885’te Sultan Abdülhamid Han devrinde yapılan bu kuleye takılmak üzere, zamanın belediyesi tarafından Avrupa’dan büyük bir çalar saat getirtilmiş.

Kastamonu’da, şehrin sembollerinden biri hâline gelen bu âbidevî saat kulesinden başka, ne yazık ki günümüze ulaşamayan ve hakkında da fazla bilgi sahibi olmadığımız başka bir saat kulesi daha bulunuyordu.

Yazının tamamını Yedikıta Dergisi 164. sayısından (Nisan 2022) okuyabilirsiniz.