Tam Size Göre Bir Rota Bir Günde Kütahya

Keşfedilmeyi bekleyen sakin bir şehir Kütahya. Bünyesinde, Germiyanoğullarından Osmanlı’ya yüzlerce eser barındırıyor. Hepsini bir çırpıda görmek mümkün değil. Kütahya’yı keşfetmek, şehrin güzelliklerini görmek istiyorsanız ve bunun için vaktiniz kısıtlı ise, istifade edebileceğiniz tam size göre bir rota oluşturduk. Keyifli okumalar ve gezmeler dileriz…

Hisarbey (Saray) Camii

1487 tarihli cami, Germiyanoğlu İkinci Yakup Bey’in subaşılarından Hisar Bey’in oğlu, Mustafa Bey tarafından yaptırılmış. Osmanlılar devrinde, Anadolu Beylerbeyi’nin ikametgâhı olan paşa sarayına çok yakın olduğundan mâbed, zamanla “Saray” ismiyle anılır olmuş.

Hisarbey Camii, ahşap ve çini işçiliğinin bir arada temaşa edilebileceği güzel örneklerdendir. Orijinalliğini koruyan mermer mihrap ve taş minber üzerinde, inşa günlerinden kalma çinileri görmek mümkün. Merdivenle ulaşılan ahşap mahfil de kendine has bir güzelliğe sahip.

Kanuni Sultan Süleyman’ın Zigetvar Seferi (1566) esnasında, oğullarından (İkinci) Selim Han Kütahya’da sancak beyi idi. Babasının vefat haberi gelince, yolda karşılaştığı Saray Camii hatibi Feyzullah Efendi’ye, “Babam hüdâvendigârın rahmet-i rahmâna gittikleri haberi geldi. Hutbe-i şerifte bizim namımıza dua eyleyip cemâat-i müslimîne bildiresiz.” demiş. Binaenaleyh, Sultan İkinci Selim’in sultanlığı ve halifeliği adına hutbe, ilk defa burada okunmuş.

Yıldırım Bayezid (Ulu) Camii

İnşasını, Yıldırım Bayezid Han başlatsa da ömrü vefa etmeyip tamamlamak, oğullarından Musa Çelebi’ye nasip olmuş (1410). Bu ilk yapının ahşap direkli olduğunu yazar Evliya Çelebi. Minaresi, 1554’te eklenmiş ve Mimar Sinan’ın eli dokunmuş. Son olarak İkinci Abdülhamid Han tarafından baştan aşağı yeniletilerek bugünkü görünümüne kavuşmuş.

Kesme taştan inşa edilmiş dikdörtgen şeklindeki caminin, harim kısmı (iç mekân) oldukça ferah. Şirin müezzin mahfili ayrı güzel, altındaki zarif fıskiyeli havuz ayrı. Kütahya Ulu Camii, hem dış görünüşüyle hem içerideki havuzuyla hem de duvarlara nakşedilmiş büyük ebatlı hatlarıyla, Bursa Ulu Camii’ni hatırlatıyor.

Kapak dosyasının tamamını Yedikıta Dergisi 193. sayısı (Eylül 2024) okuyabilirsiniz.