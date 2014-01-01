Canlı bomba köpekler, mayın dedektörü yunuslar, ortalığı birbirine katan filler ve daha niceleri… Birer silaha dönüştürülen hayvanlar, tercih hakkı olmaksızın binlerce senedir savaşlarda kullanılıyorlar. İnsanoğlunun mücadelesinde, yine insan için bedel ödüyorlar…

İnsanların hayvanlarla münasebeti denilince evcil olarak beslenen, tarlada iş gücünde kullanılan yahut et, süt ve derilerinden faydalanılan canlılar gelir aklımıza. Bazıları güvenlik vazifesi görüp bizi korurken bazısı da yük taşımacılığında kullanılır. İnsanoğluna bir yardımcı ve bir arkadaş olarak görülen hayvanların kullanım amaçları, maalesef her zaman bu kadar masum olmuyor.

Kabiliyetleriyle insanda hayranlık uyandıran bazı hayvanlar, geçmişten günümüze birçok savaşta askerî maksatla kullanıldı ve kullanılmaya da devam ediyor. Kimi istihbarat elde etmek, kimi askerler arasında haberleşmek, kimi de bizzat ön safta düşmanı bozmak için vazifelendiriliyor. Her ne maksatla olursa olsun, ne için kavga ettiğini bilmeyen bu canlılar da elbette bizim gibi bedel ödüyorlar. Gelin binlerce yıldır birer silaha dönüştürülen bu hayvanlara yakından bakalım…