Fotoğraflanan İlk Savaşın Fotoğrafçısı Roger Fenton

Dünyanın ilk savaş fotoğrafları, Osmanlı ile Rusya arasında vuku bulan Kırım Savaşı’nda çekilmişti. Gelin bu bilginin bir adım ötesine geçerek o fotoğraflara ve fotoğrafları çekene yakından bakalım…

Yazımıza konu olan Roger Fenton, fotoğraf makinesini sadece bir fotoğraflama aracı olarak değil, tarihin önemli bir ânını dondurma vasıtası olarak da kullandı. Osmanlı tarihi açısından önemli bir savaşa görsel açıdan bakabilme imkânını sundu.

Kısa Ama Etkili Fotoğrafçılık Yılları

Roger Fenton (1819-1869), 50 yıllık hayatında sadece 11 yıl fotoğrafçılıkla uğraştı. Kısa sayılabilecek meslek serüvenine rağmen, İngiltere’nin en meşhur fotoğrafçısı ve erken dönem İngiliz fotoğrafçılığıyla özdeşleşmiş bir isim oldu.

Fenton, 1819 yılında İngiltere’nin Manchester şehri yakınlarında dünyaya geldi ve 1840 yılında Londra’daki University College’den lisans derecesiyle mezun oldu. Kısa bir süre sonra hukuk eğitimi almaya başladı. Eğitimine rağmen Fenton’ın asıl ilgisi resim üzerineydi ve resim eğitimi de aldı. Sergi açmasına rağmen Fenton, resimleriyle sınırlı bir başarı elde etti. Hukuk eğitimine geri döndü ve 1851’de avukat olarak çalışmaya başladı.

1851 yılına gelindiğinde Fenton, fotoğrafçılıkla ilgili denemeler yapmaya da başlamış ve Paris’te yeni fotoğraf tekniklerini incelemişti. İngiltere’ye döndükten sonra, kısa sürede fotoğrafın önde gelenlerinden biri hâline geldi ve 1852’de İngiltere’deki ilk halka açık fotoğraf sergisinde ders verdi. Aynı yıl, mühendis arkadaşı Charles Vignoles’in Dinyeper Nehri üzerinde tamamlamak üzere olduğu asma köprüyü fotoğraflamak üzere Rusya’ya gitti. Ayrıca Kiev, St. Petersburg ve Moskova’daki binaları ve manzaraları fotoğraflamış ve bu ilginç yerlerin görüntüleri, ona İngiltere’de ün kazandırmıştı.

Yazının tamamını Yedikıta Dergisi 190. sayısı (Haziran 2024) okuyabilirsiniz.