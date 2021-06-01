Uçan Kuşa Taş Atılmaz!

İnsanoğlunun uçuş macerası, çok eskilere uzanır. İlk akla gelen Hezarfen’dir ancak daha evveli de vardır. Kimi kanat çırparak kimi de füzenin fitilini ateşleyerek kendisini gökyüzüne yükseltti. Uçmanın tarihî serüvenine bir göz atmaya ne dersiniz?..

Evliya Çelebi, meşhur Seyahatname’sinde, uçan ilk Türk hakkında şöyle der: “Hezarfen Ahmed Çelebi önce Okmeydanı’nda kartal gibi kanatlarını takıp rüzgârın yardımıyla uçuş denemeleri yapmıştır. Sonra Sultan Dördüncü Murad Han, Sarayburnu’ndaki Sinan Paşa Köşkü’nde iken Galata Kulesi’nin en yüksek noktasından lodos rüzgârında uçarak Üsküdar Doğancılar Çayırı’na inmiştir.”

Kanat Çırpan Müteşebbisler

Bazı tarihçiler, Hezarfen Ahmed Çelebi’nin başarısını, Nîşâburlu Cevherî’nin başarısız uçuşunu iyi tahlil etmesine bağlarlar. Bazılarıysa bu teşebbüsün bir efsane olduğunu söyleyip hem Hezarfen’e hem de Evliya Çelebi’ye büyük haksızlık ederler. Çelebimize haksızlık yapanlara ve onların yanlışlarına sonra değineceğiz.

Yazının tamamını Yedikıta Dergisi 154. sayısından (Haziran 2021) okuyabilirsiniz.