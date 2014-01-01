Seyyid Şerif Cürcânî Hazretleri, ilim aşkının peşinde Anadolu’dan Mısır’a, Şiraz’dan Semerkand’a binlerce kilometre mesafe kat etti. Bütün ilmi bir tarafa, aradığını burada bulmuştu. İlim tahsili ve tedrisinde o derece gayret göstermişti ki yazdığı eserler asırlara mâl olup bütün İslâm coğrafyasında okutulacaktı. Hâlâ da okunur ve okutulur…

İslâm âlimlerinin mümtaz şahsiyetlerinden biri olan Seyyid Şerif Cürcânî Hazretleri, Hicrî takvime göre 24 Şaban 740 (24 Şubat 1340) tarihinde İran’ın Esterabad bölgesinin Cürcan vilayeti civarındaki Tâku nahiyesinde dünyaya geldi. Asıl adı Ebu’l-Hasen Ali bin Muhammed bin Alî el-Hüseynî el-Cürcânî’dir. Memleketine nispetle Cürcânî, hem anne hem de baba cihetinden Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) torunlarından aralarında on üç göbek bulunan Muhammed bin Zeyd’in soyuna mensup olduğu için de es-Seyyid eş-Şerif unvanı ile şöhret bulmuştur.

Yazının tamamını Yedikıta Dergisi 147. sayısından (Kasım 2020) okuyabilirsiniz.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]