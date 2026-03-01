Üç Farklı Kıta Üç Adaş Ülke Gine Adının Kökeni

Her devlet ve millet, dünyaya kendi perspektifinden bakar. Coğrafyalara verilen adlar, ülke isimleri ve hatta bazen sınırlar; o topraklar üzerinde belli bir süre hâkimiyet kurmuş milletler, halklar ve topluluklar üzerinden şekillenir. Bu adlandırmalar seyyahlar, tarihçiler ve haritacılar aracılığıyla günümüze intikal eder. Gine ülkesinde de durum buna benzer. Sahra altı Afrika’nın bir bölgesinin adıyken, iki farklı kıtada daha iki farklı ülkeyle ismini paylaşır…

Tarihte farklı coğrafyalarda bulunmalarına rağmen aynı adı taşıyan birçok devlet vardır. Bazen coğrafyalara verilen isimler de birbirine benzer. Bu durum, şu soruyu akla getirir: Acaba tarih, isimlerde tekerrür mü ediyor? Aslında bu, tarihin tekerrür etmesiyle ilgili değildir. Bu yazıda, farklı coğrafyalarda bulunmalarına rağmen aynı adı taşıyan Gine ismini ele alacağız. Afrika ve Asya’daki Gine topraklarından başlayarak Güney Amerika’daki Guyanalara uzanan bu ortak adlandırmanın kökenini inceleyeceğiz.

Gine Adı Nereden Geliyor?

Yaygın kabule göre Gine kelimesinin kökeni, Kuzey Afrika Berberî dillerindeki “aguinaoui” (siyah) veya Tuaregçedeki “aginaw” (siyah insanlar) sözcüklerine dayanır.

Bu ad, başlangıçta insanları tanımlamak için kullanılmış; daha sonra coğrafyanın adı hâline gelmiştir. Bu kökten türeyen isim, Afrika’da üç ülkeye; Gine, Gine-Bissau ve Ekvator Ginesi’ne adını vermiştir. Hatta bu ad, Avrupalı kaşifler aracılığıyla Asya’daki büyük bir adaya kadar ulaşır. Diğer bir görüşe göre ise Portekizli denizciler, 14. ve 15. yüzyıllarda Batı Afrika kıyılarına ulaştıklarında bu bölgeyi “Guiné” olarak adlandırmışlardır. Bu ad, bölgede yaşayan siyah tenli halkı ifade etmek için kullanılmıştır.

Avrupa Kaynaklarında Gine

Avrupalılar, yeni toprakları keşfetmek ve dünyayı haritalandırmak için okyanuslarda farklı geçiş güzergâhları kullandılar. Ulaştıkları yerlerde insanlarla çeşitli etkileşimde bulundular ve gemi seyir defterlerine bu minvalde notlar aldılar. 14. ve 15. yüzyıllarda Afrika ve Amerika kıtasını keşfeden Avrupalılar, 16. yüzyılda Asya’nın uzak coğrafyalarına da ayak bastılar. Ticaret mallarını ve doğal zenginlikleri gemiler vasıtasıyla kendi ülkelerine taşıdılar. Çeşitli vesilelerle yerli halklarla münasebete girdiler. Bu vesileyle Jorge de Menezes adlı bir Portekizli, adaya ulaşmış ve vardığı yeri “Ilhas dos Papuas” olarak adlandırmış. Jorge Menezes, adayı keşfeden ilk Avrupalı kabul edilir. Ardından 1545’te İspanyol sömürgeci Íñigo Ortiz de Retez, bölgeyi gezerken karşılaştıkları halkı, Afrika’da gördükleri insanlara benzettiğinden, adaya Nueva Guinea (Yeni Gine) adını vermiştir.

