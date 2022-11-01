Eşrefoğlu Camii İnfografiği ve Videosu

Anadolu’da muazzam bir eser: Beyşehir Eşrefoğlu Camii ve Külliyesi…

Külliye; âbidevî cami, kütüphane, türbe, han ve hamamdan oluşuyor. Külliyenin en önemli unsuru olan Eşrefoğlu Camii; mükemmel ahşap, taş ve çini işçiliği, kalem işi süslemeleri, sırlı tuğlaları, kar deposu, bey mahfili, müezzin mahfili, itikaf mahalli, kündekâri tekniğiyle yapılmış minberi, çilehanesi ve tünelleriyle kendisini muasırlarından ayıran birçok özelliği bünyesinde toplamış çok muazzam bir eser.

Bu muhteşem eseri ayrıntılı inceleyebilmeniz için sizlere infografik tasarımı ve video hazırladık. İnfografik çalışmamızı indirebilir, çıkış alıp istifade edebilirsiniz. Eşrefoğlu Camii video ile de bu muazzam eseri müşahede edebilirsiniz. İyi seyirler…