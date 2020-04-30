Dünyadan Salgınlı Kareler

Dünya Tarihi, Osmanlı TarihiDünyadan Salgınlı KarelerTuna Ser 0Salgın ile sağlık arasında dünya her devirde farklı pandemilere sahne oldu. Ve bu salgınlardan günümüze farklı görseller kaldı. İşte onlardan birkaçı…BALKAN SAVAŞLARI SIRASINDA YAŞANAN KOLERA SALGININI, LE PETİT JOURNAL DERGİSİ KAPAĞINA TAŞIMIŞTI (1912)BOMBAY’DAKİ VEBA SALGINI SIRASINDA VEBA BULAŞMIŞ EVLER, SU PÜSKÜRTÜLEREK TEMİZLENMEYE ÇALIŞILIYOR (1897)1348 BÜYÜK VEBA SALGINI SIRASINDA FLORANSA’DA ÖLÜLERİN TOPLU GÖMÜLMESİKARAÇİ’DE BUBONİK VEBA SALGININDAN SONRA TABURCU EDİLEN HASTALARA VEBA KOMİTESİNCE YARDIM PARASI VERİLİYOR (1897)KOLERA SALGINI RUSYA’YA ULAŞTIĞINDA HALK AYAKLANIR. 1831 YILINDA ST. PETERSBURG’DAKİ SENNAYA MEYDANI’NDAKİ İSYAN, AYNI MEYDANDA YER ALAN I. NİCHOLAS ANITI’NDA KENDİNE YER BULMUŞTURWASHINGTON DC’DE İSPANYOL GRİBİ SALGINI SIRASINDA WALTER REED HASTANESİ GRİP KOĞUŞU (1918-19)JAPONYA’NIN HÜKÜMET POSTERİNDE İSPANYOL GRİBİ SALGININA KARŞI HALK MASKE TAKMAYA TEŞVİK EDİLİYOR (1918-19)ABD ORDUSU’NUN 39. ALAYININ ASKERLERİ, FRANSA’YA GİTMEDEN KISA BİR SÜRE ÖNCE SEATTLE SOKAKLARINI GEÇİYORLAR. (ARALIK 1918)1720 VEBASI SIRASINDA MARSİLYAOSMANLI İSTANBUL’UNDAN BİR KARANTİNA KARESİ… ANADOLU KAVAĞI TAHAFFUZHANESİ (1868) MAYIS SAYIMIZIN TAMAMINI BURADAN OKUYABİLİRSİNİZ PAYLAŞIMSayı 141 Mayıs (2020)Önceki MakaleSofraların Süsü ŞerbetlerSonraki MakaleOsmanlı’nın Vebayla İmtihanı