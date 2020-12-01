Bir Devlet Felakete Nasıl Sürüklendi? Kösedağ Savaşı

Türkiye Selçuklu Devleti ve Anadolu tarihi açısından önemli bir savaştı Kösedağ. Selçuklu tarih sahnesinden çekilecek, Anadolu işgale uğrayacaktı. Sultanın ve tecrübesiz idarecilerin yaptığı hatalar silsilesi, devleti felakete sürükleyecekti. Hele savaş meydanında yaşanan hadiselerin, âdeta tarihimizde emsali görülmemişti…

Türkiye Selçukluları, Süleyman Şah tarafından İznik’te kuruldu. Devlet, kuruluşundan itibaren birçok badire atlattı. Selçukoğulları, sahip oldukları topraklarda düşmanlarına karşı omuz omuza mücadele ettiler. Varlıklarını sürdürdükleri yaklaşık iki yüzyıl içerisinde, Selçuklu tahtına birçok sultan çıktı. En nihayetinde

İkinci Gıyaseddin Keyhüsrev’in saltanatına gelindi (1237-1246). İkinci Gıyaseddin Keyhüsrev, tahta geçtiğinde babası Alaeddin Keykubad geride oldukça mamur ve müreffeh bir devlet bırakmıştı. Ancak Keyhüsrev, bu mirası muhafaza edemedi.

Artık tarihin seyrini değiştirecek mühim hadiseler yaşanacaktı. Mevzuya girmeden evvel öncelikle şunu söylemekte fayda var. Gıyaseddin Keyhüsrev, en büyük oğul olduğu halde babası tarafından saltanata layık görülmemiş, veliaht tayin edilmemişti. Buna rağmen Keyhüsrev, sultan babasının âni (!) vefatı üzerine devlet adamlarının desteği ile 14 yaşında tahta çıktı.

Yazının tamamını Yedikıta Dergisi 148. sayısından (Aralık 2020) okuyabilirsiniz.