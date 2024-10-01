3 Harfe Sığan Dünya WWW

Dünyanın bilgisi, bir cihaza, cihaz da 3 harfe bağlandı. Bilgisayar, internet ve World Wide Web, kısaltılmış hâli ile www, hayatımızı kökten değiştirdi. Bu art arda sıralanan aynı harflerin ve hikâyesinin peşine düşelim…

Bugünün teknolojisinin vazgeçilmez üçlüsü, sırasıyla girdi hayatımıza. 20. yüzyılın ilk yarısı, dünya savaşları ve ekonomik buhranlarla geçse de devletlerarası rekabet, bir taraftan bilimsel çalışmaları da hızlandırmıştı. Bilimin gittikçe kompleks hâle gelen yapısı sebebiyle ortaya çıkan karmaşık işlemler ve hesaplamalar, bilgisayarları doğurdu. Daha sonra bilgisayarları birbirine bağlamak için internet ağlarına ihtiyaç duyuldu. Ve bu ağları dünya geneline yayacak web servisleriyle bir anlamda teknolojik cihazların entegrasyonu sağlanmış oldu.

Dünyayı Kapsayan Ağ

World Wide Web, kısa hâli ile www “Dünyayı Kapsayan Ağ” demek. Adı üstündeki bu tabirimiz bir anlamda internete giriş anahtarımız. Biz günümüzde sadece kelime yazarak internette aradığımız şeyleri bulabilsek de arka planda www olmadan bir siteye ulaşmamız mümkün değil. World Wide Web terimi, internet ile eşanlamlı değil, internetin bir parçasıdır.

Bu sistemin mucidi ise İngiliz bilgisayar bilimcisi Sir Tim Berners-Lee’dir. Sir Tim, Oxford Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra İsviçre’nin Cenevre yakınlarındaki CERN laboratuvarında yazılım mühendisi olarak çalışmaya başladı. Bilimsel araştırmalar için dünyanın her yerinden bilim adamları gelmesine rağmen Berners-Lee, bilgi paylaşımında büyük zorluklar yaşandığını fark etti. Bu durumu, kendisi şöyle özetliyor:

“O günlerde, farklı bilgisayarlarda muhtelif bilgiler vardı, ancak bunlara ulaşmak için ayrı bilgisayarlarda oturum açmanız gerekiyordu. Bazen her bilgisayarda farklı bir program öğrenmeniz gerekiyordu. Çoğu zaman, kahve içerken insanlara sormak daha kolaydı…”

Yazının tamamını Yedikıta Dergisi 194. sayısı (Ekim 2024) okuyabilirsiniz.