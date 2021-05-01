Karaman Hatuniye Medresesi

Medeniyetlerin beşiği olan Anadolu’nun bazı şehirleri, âdeta buram buram tarih kokar. Karaman; bugünlerde Orta Anadolu’da, tarihî sokakları, kalesi, camileri, medrese, kümbet ve virane çeşmeleri ile ayakta durmaya çalışan kadîm bir şehirdir. Şehrin bugüne ulaşan mahzun yapılarından biri de Karamanoğlu Beyliği devrinde Melek Hatun tarafından yaptırılan Hatuniye Medresesi’dir…

Bünyesindeki Selçuklu, Karamanoğulları ve Osmanlı eserleriyle geçmişin izlerini günümüze taşımaya devam eden Karaman’ın; hemen hemen bütün sokaklarında ya cami, ya tarihî virane bir çeşme yahut mezar taşı karşılar sizi. Fakat susuz çeşmeleri gördükçe susar, tarihî kalıntıları gördükçe yüreğiniz sızlar.

Bir Osmanlı Hanımı Melek Hatun

Tarihte devletler, komşu oldukları devlet ve beyliklerle siyasî ilişkilerini belli bir seviyede tutmak için evlilik yoluna başvurmuşlardır. Bu durum, Osmanlılar ile Karamanoğulları arasında da meydana gelmiştir. Hatta Karamanoğulları bu tarz evliliklerin birçoğunu Osmanlılar ile yapmıştır. Karamanoğulları ile olan bu evliliklerin talebi ise Osmanlılardan gelmiştir. Böylece Osmanlılar, Karamanoğullarını kontrol altına alarak müşterek hareket edebilmenin yollarını aramışlardır.

Yazının tamamını Yedikıta Dergisi 153. sayısından (Mayıs 2021) okuyabilirsiniz.