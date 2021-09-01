İki Muhteşem Sultanın Yâdigârı Hafsa Valide Sultan

O, Yavuz Sultan Selim’in başkadını ve Kanuni Sultan Süleyman’ın annesi Hafsa Valide Sultan’dır. Osmanlı sarayında yarı resmî ve nüfuzlu bir “Valide Sultanlık” makamı, “Mehd-i Ulyâ-yı Saltanat” adıyla ilk defa onun zamanında kurulur. Manisa’dan Sırbistan’a, Marmaris’ten Trabzon’a onlarca hayır eserinin bânîsi ve dahi mesir macunu geleneğinin sebeb-i zuhurudur…

Hafsa Valide Sultan’ın hayatının ilk devirleri hakkındaki bilgilerimiz sınırlıdır. Vefat ettiğinde elli altı yaşında olduğundan, 1478’de doğduğu düşünülür. Arşiv kayıtlarında babasının isminin, Abdülmuin, Abdülhay ve Abdurrahman şeklinde geçmesi, İslâm’la, Osmanlı sarayına dâhil olduktan sonra şereflendiğine işarettir.

Ayşe Hafsa ismi verilen bu zeki, ağırbaşlı, kabiliyetli ve iyi ahlâklı hanımefendi, ileride padişah hanımı ve validesi olabilmesi için Harem-i Hümâyûn’un tecrübeli hocalarının nezaretinde, iyi bir talim ve terbiyeye tabi tutulur. 1493’te de Osmanlı’nın Yavuz lakaplı şehzadesi Selim ile izdivacı yapılır. Gençlik yıllarını, Şehzade Selim’in sancakbeyi olduğu Trabzon’da geçirir ve 6 Kasım 1494’te, geleceğin “Muhteşem Süleyman”ını burada dünyaya getirir.

Yazının tamamını Yedikıta Dergisi 157. sayısından (Eylül 2021) okuyabilirsiniz.