Ey Uzaylılar! Sabah-ı Şerifleriniz Hayrolsun!

Uzay, çoğumuz için meçhul bir boşluktan ibaret. Uzaylılar ise bu bilinmez diyarın sessiz sakinleri olsa gerek. Ne gören var ne konuşan… Peki, siz uzaylılarla ilk karşılaştığınızda ne söylemek isterdiniz? İşte bu soru, yaklaşık yarım asır önce uzaya gönderilecek bir araç vesilesiyle sorulmuş ve boşluğa birtakım mesajlar gönderilmişti…

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra başlayan ABD-Sovyet Rusya mücadelesinin en mühim yarış alanlarından biri, uzaydı. Her iki ülke, dünyaya güçlerini oradan göstermeyi amaçlıyordu. Başlarda Ruslar bu alanda ilklere imza atsa da Amerika Birleşik Devletleri arayı kapatıp sonrasında uzay yarışında önemli mesafeler kat etti.

Bu yarış sürecinde Voyager 1 ve Voyager 2 araçları, NASA tarafından 1977 yılında uzaya gönderilmişti. Bu uzay sondalarının keşif haricinde, diğer gönderilenlerden farklı bir misyonu daha vardı: Bizleri uzaylılara tanıtmak…

Yazının tamamını Yedikıta Dergisi 159. sayısından (Kasım 2021) okuyabilirsiniz.