Aydoğdu Bey Türbesi’nin Serencamı

Osmanlı ile Bizans arasında yapılan ve zaferle neticelenen Koyunhisar Savaşı’nda şehit düşenlerden birisi de Osman Gazi’nin ağabeyi Gündüz Alp’in oğlu Aydoğdu Bey’di. Osman Bey, hem yeğeni hem de zaferin diğer şehitleri unutulmasın diye Aydoğdu Bey adına Koyunhisar’da bir türbe yaptırmıştır. Zaman içerisinde yıpranan ve metruk hâle gelen türbeyi ihya etme vazifesi, asırlar sonra Sultan İkinci Abdülhamid Han’a nasip olacaktı. Ancak türbe, sultanın ihyasından sonra bu sefer de düşman işgalinde tahribata uğrayacak, yeniden yapılması, uzun bir bekleyişin ardından gerçekleşecekti…

Osmanlı Devleti’nin kuruluşunu pekiştiren, Osman Gazi’ye Bursa ve İznik’in yollarını açan tarihî Koyunhisar Zaferi’nin üzerinden 721 yıl geçmesine rağmen bu hadise, milletimizin hafızasında canlılığını bütünüyle muhafaza etmiştir. Bu canlılığı sağlayan Koyunhisar Zaferi’nden kalma en önemli hatıra, şehadet mertebesine ulaşan isimsiz kahramanların sembolü Aydoğdu Bey’dir…

Bursa-Yenişehir’in en önemli tarihî simgelerinden biridir Aydoğdu Bey. Osmanlı Devleti’nin kuruluş aşamasının efsanevî kahramanlarından olan Aydoğdu’nun ismi yedi yüz yıldır bu şehirde yaşamaktadır. Osmanlı’nın temellerini atan kahramanların hemen hepsi gibi onun hakkında da yeterli bilgi maalesef yoktur. Ancak yine de tarih, bize onun kim olduğu hakkında bazı temel bilgileri ve ipuçlarını bırakabilmiştir.

Kaynaklardan edindiğimiz bilgilere bakılırsa Aydoğdu Bey, Osmanlı Devleti’nin kurucusu olan Osman Gazi’nin yeğenidir. Osman Gazi’nin ağabeyi Gündüz Alp’in iki oğlu vardır: Bunlardan biri Aktemur, diğeri ise Aydoğdu’dur. Osmanlı Devleti’nin kuruluş döneminin en önemli hadiselerinin başında gelen Koyunhisar Savaşı’nda, Aydoğdu Bey şehit düşmüştür. Bizans tekfurlarının Osmanlı karşısında yenilmesi ve geri çekilmesi üzerine, ilerleyişe geçen Osmanlı kuvvetlerinin başında bulunan Aydoğdu Bey, Koyunhisar’da şehit düşmüş ve oraya defnedilmiştir.

Âşıkpaşazâde, eserinin 17. bâbında, Koyunhisar Savaşı’nı ve Aydoğdu Bey’in şehit düşmesini şöyle anlatmaktadır: “Bursa tekfuru ve diğer birkaç tekfur ittifak ettiler, kalabalık asker topladılar ve Osman Gazi üzerine yürüdüler. Osman dahi Allah’a sığındı, karşıladı, hazır olan gazilerle Koyunhisarı’nda buluştular. Savaşa savaşa Dinboz’a (Günümüzde Erdoğan köy) kadar geldiler. Kâfirler dağa arka verip durdular. Büyük kırgın oldu. Osman’ın kardeşi Gündüz’ün oğlu Aydoğdu şehit oldu. Dinboz’dan Koyunhisarı’na giden yolun üzerinde yatmaktadır. Mezarına taş çevirmişlerdir. O ilde at sancılansa onun mezarına iletirler, dolaştırırlar. Allahü Teâlâ şifa verir.”

Yazının tamamını Yedikıta Dergisi 182. sayısından (Ekim 2023) okuyabilirsiniz.