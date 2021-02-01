Sultanın Esrarengiz Hayvanları

İkinci Abdülhamid Han’ın Hayvan Sevgisi

Osmanlı’nın zor zamanlarında tahta çıkan Sultan İkinci Abdülhamid, devlet işlerini idare ederken, şehzadeliğinden beri devam eden hayvan sevgisi ve merakından da geri durmamıştır. Yıldız Sarayı’nı yüzlerce cinsten binlerce hayvanın bulunduğu dünyanın en büyük hayvanat bahçelerinden biri hâline getiren sultan, bazı hayvanlarla hususi olarak ilgilenmiştir. Bu enteresan hayvanlardan birkaçının hikâyesini sizler için derledik…

Sultan İkinci Abdülhamid Han’ın ikametgâhı Yıldız Sarayı’nda öyle muhteşem canlılar vardı ki bunlar, maharetleriyle ve nadirlikleriyle yıldızları parlamış, sarayda yaşamayı hak etmiş cins hayvanlardı. Sarayın; zebra, zürafa, devekuşu, güvercin ve paha biçilmez papağanlar gibi muhtelif hayvanların beslendiği bir hayvanat bahçesi de mevcuttu. Müşfik sultan, tüm hayvanlara sevgi ve merhamet beslemekle birlikte bazılarıyla daha yakın ünsiyet kurmuştu. Sultanın hayvanları, âdeta onun gölgesi olmuş ve ondan yakın alâka beklemişlerdi.

Serhafiye: Beyaz Papağan

Herkesçe malumdur ki papağanlar, kendilerine öğretilen sözleri gayet anlaşılır şekilde tekrar edebilirler. Ancak tarihte öyle bir papağan vardı ki, bu öyle defalarca tekrar edilerek ezberlediği şeyleri değil, tam aksine bir defa duyduğu ve gördüğü şeyleri, sultana aynen rapor ederdi. Bu beyaz papağan, Sultan İkinci Abdülhamid Han’ın Yıldız Sarayı’ndaki papağanlarından sadece biriydi. Bu marifetli papağan hakkında kızı Şâdiye Sultan şöyle der: “Papağanı, odasının dışında konuşulan şeyleri gelir, babama, gayet güzel bir telaffuz ve sadakatle tekrar ederdi.”

Yazının tamamını Yedikıta Dergisi 150. sayısından (Şubat 2021) okuyabilirsiniz.