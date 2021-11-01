İsmiyle Müsemma Bir Kule Planı Üsküdar Ağacı

Osmanlı tebaasından Ermeni mimar Aram Tahtacıyan, sunduğu mimarî planlarla tanınan bir şahsiyetti. Galata Kulesi’ne de bir dönüşüm projesi hazırlayan mimarın, bugün pek bilinmese de Üsküdar için ağaç şeklinde ilginç bir kule planı vardı…

Osmanlı’da gayrimüslim mimarlar, 19. Asırda İstanbul’un gelişen kâgir binalarının yapımında öne çıkmışlardı. Bu kişilerin çoğu, eğitimlerini yurt dışında tamamlayarak teknik anlamda meslekî becerilerini geliştirmişlerdi. Yurt dışında mimarlık eğitimi görüp İstanbul’da ikamet eden pek çok Ermeni ve Rum mimar bulunmaktaydı. Ermeni mimar Aram Tahtacıyan, bunlardan sadece biriydi…

Mimar Aram’ı Tanıyalım

Aram, kaligrafi öğretmeni Haçik Tahtacıyan’ın oğludur. İstanbul’da Getronagan Ermeni Okulu’nu bitirdikten sonra, Paris’teki Ecole-des-Beaux-arts’tan mimar olarak mezun olur. 1900 senesinde tertip edilen Paris Sergisi’ne (Fuar) iştirak ederek, Osmanlı bölümünde projelerini teşhir etme imkânı bulur.

Yazının tamamını Yedikıta Dergisi 159. sayısından (Kasım 2021) okuyabilirsiniz.