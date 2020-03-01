Hücre-i Saadet Sanal Turu

Hücre-i Saadet Arzın Medar-ı İftiharıdır…

Hücre-i Mutahhara; iki cihan sultanı Peygamber Efendimiz sallallahü aleyhi ve sellemin dünya hayatlarındaki ikametgâhları, vefatlarından sonra da istirahatgâhları olan şerefli haneleridir.

Hücre-i Saadet’in 3D sanal turu ilk defa Yedikita Dergisi tarafından dünya Müslümanlarının istifadesine sunuluyor…

HÜCRE-İ SAADET SANAL TURU



