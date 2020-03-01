Hücre-i Saadet Sanal Turu

Hücre-i Saadet Arzın Medar-ı İftiharıdır…
Hücre-i Mutahhara; iki cihan sultanı Peygamber Efendimiz sallallahü aleyhi ve sellemin dünya hayatlarındaki ikametgâhları, vefatlarından sonra da istirahatgâhları olan şerefli haneleridir.
Hücre-i Saadet’in 3D sanal turu ilk defa Yedikita Dergisi tarafından dünya Müslümanlarının istifadesine sunuluyor…
HÜCRE-İ SAADET SANAL TURU
1 Yorum
Çok güzel ve çok özgün bir çalışma. Hücrei saadet çizimi mükemmel olmuş. Bir çok merak ettiğim şeyin cevabını buldum.
Bir bölümde de Ravza içinde bulunan tüm levha ve yazıları konu edebilirseniz istifade ederiz.
Bu arada son zamanlarda çıkan çamlıca yayınlarından okuduğum Dua kitabı mükemmeldi.
Çok güzel malumatları ihtiva eden bir kitabı okuyunca bir sonra ki de öyledir diye alıyorum…
Allah hizmetinizi kabul etsin zayi etmesin…