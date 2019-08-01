Beytullah’ın Elbisesi Nasıl Dokunuyor?

Yedikıta ile Yerinde Tarih ekibi, Mekke-i Mükerreme’de. 1962’den beri Beytullah’ı örten mukaddes örtünün dokunduğu tesislerdeyiz. Kisve-i Şerife’nin günümüzde nasıl dokunduğu, nasıl işlendiği, kaç kg ipek, altın ve gümüş kullanıldığı, örtüyü dokuyan ustaların nasıl seçildiği, kullanılmış örtünün nasıl değerlendirildiği gibi konuları, Kâbe-i Müşerrefe Örtü Fabrikası Müdürü Muhammed Bâcevde Bey’den dinliyoruz…

Kendinizden bahseder misiniz?

Adım Muhammed Abdullah Bâcevde. Kâbe-i Müşerrefe Örtü Fabrikası’nın müdürüyüm. 20 yıldan fazla Mekke-i Mükerreme Harem-i Şerif Kütüphanesi müdürlüğünü yaptım. Son 10 yıldır da burada müdür olarak devam etmekteyim.

Fabrika hakkında biraz malumat verir misiniz?

Burası 110 dönümlük arazi üzerine kurulu, bünyesinde örtü ile alakalı her türlü kısımların olduğu büyük bir komplekstir.

Mekke’de ilk örtü fabrikası ne zaman kuruldu?

Daha önceleri örtü İstanbul’dan, Mısır’dan ve muhtelif yerlerden hazırlanıp geliyordu. İlk defa 1927 yılında Mekke’de kurulan örtü fabrikasından sonra, burada imal edilmeye başlandı.

Kral Abdülaziz döneminden sonra örtü hep Mekke’de mi hazırlandı?

Bir ara tekrar Mısır’da hazırlansa da son örtü, 1961’de Mısır’dan geldi. 1962 yılından beri örtüler burada dokunup işleniyor.

Kâbe-i Muazzama örtüsü hakkında sizden biraz bilgi alabilir miyiz?

Bu mukaddes örtünün ana maddesi ipektir. Ham ipek olarak fabrikamıza gelen ipler, yoğun bir işlemden geçiriliyor. Arzu ettiğimiz iki rengi burada hazırlıyoruz. Biri siyah diğeri de yeşil renktir. Siyah iplerle dış örtü dokunurken, yeşil iplerle Kâbe’nin iç örtüsü ve Peygamberimizin yeşil türbe örtüsü dokunuyor. Kâbe-i Müşerrefe’nin siyah örtüsü kendinden yazılı, balıksırtı tekniğiyle hazırlanıyor.

Örtüde kaç kg iplik kullanılıyor?

Örtüde 660 kg saf ipek kullanılırken 100 kg gümüş ve 120 kg altın kullanılıyor.

Röportajın tamamını Yedikıta Dergisi 132. sayısından (Ağustos 2019) okuyabilirsiniz.