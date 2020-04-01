Mimarlık Tarihimizin En Büyük İnşa Organizasyonlarından Süleymaniye

Mühendisliğiyle çağları aşan, mükemmelliğiyle şaheser olan Süleymaniye Külliyesi, mimarlık tarihimizin hem finansman hem çalışan sayısı hem de malzeme bakımından en büyük inşa organizasyonlarından biridir. On sene gibi kısa bir sürede tamamlanan devasa külliye, Osmanlı’nın mimarî zenginliğini, zarafetini ve azametini göstermesi bakımından oldukça önemlidir…

İnşa Safhasının Takibi

Süleymaniye’nin ilk bina emini Hüseyin Bey’in tuttuğu masraf defterleri kayıp olduğu için inşaatın 1553’e kadarki işleyişini tespit edemiyoruz. Yapı hakkındaki malumatı ve inşaatın seyrini, ikinci bina emini Sinan Bey devrinde tutulan kayıtlardan (1553-1559) günü gününe öğrenebiliyoruz.

Nasıl Bu Kadar Kısa Sürede Tamamlandı?

Süleymaniye Külliyesi’nin sadece 10 yıl içinde yapılması, Osmanlı’nın ne kadar üstün bir inşa teknolojisine sahip olduğunu gösterir. Güçlü padişah, iyi mimar, iyi ustalık ve iyi malzeme bir araya gelince, diğer yapıları gölgede bırakan, payitahtın en büyük selâtin camii ortaya çıkmıştır. Süleymaniye’nin çağdaşı Avrupa’daki yapılar, yaklaşık 100-200 sene sürmüştür. Misal vermek gerekirse Roma’daki Yeni San Pietro, yaklaşık 200 senede ancak yapılabilmiştir. Bu da bize gösteriyor ki üç kıtaya, muazzam coğrafyaya yayılan Osmanlı inşaat teknolojisi, Avrupa’dan katbekat üstündü.

Caminin İnşa Fikrinin Ortaya çıkması

Devletin zirvede olduğu bir devirde cihana hükmeden Kanuni Sultan Süleyman, fâni hayatın ardından nesiller boyunca istifade edilecek bir hayır eseri yaptırmayı murad etti. Öyle bir eser ki hem Osmanlı’nın kudretini ebedîleştirecek hem de şimdiye kadar yapılan binalara benzemeyecek… Güzellikte ve büyüklükte emsallerinden daha muazzam olacak… Tarihe mimarî sahada da mührünü vurmak isteyen “Muhteşem” sultan, böyle bir düşünceyle ihtişamlı bir külliye yaptırmaya karar verir ve çalışmalara başlanır.

Yazının tamamını Yedikıta Dergisi 140. sayısından (Nisan 2020) okuyabilirsiniz.