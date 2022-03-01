Sultan Melikşah’ın Yâdigârı İsfahan Ulu Camii

Selçuklular devrinde camilerin en büyüğü ve en güzeli olarak vasıflandırılan İsfahan Ulu Camii yahut Mescid-i Cuma, Selçukluların kubbeli mimari ile inşa ettiği ilk camidir. Sultan Melikşah devrine ait eser, yaklaşık 950 yıldır dimdik ayakta…

“Kendime saray yapıp yanında Hz. Allah’ın evini (cami) inşa etmezsem utanırım!” Tuğrul Bey

Ata topraklarını geride bırakarak Orta Asya’nın bozkırlarından göç eden Selçuklular, az zaman içinde bugünkü İran topraklarının tamamına hâkim oldular. İran coğrafyasını yurt tutan Selçuklulara, Nişabur, Rey, İsfahan gibi kadim şehirler başşehirlik yaptı.

Selçuklu sultanları, inşa ettikleri mimarî eserleriyle, Türk-İslâm medeniyetinin izlerini, bu topraklarda bâkî kılmak istediler. Hüküm sürdükleri beldelerde şehirleri öyle müstesna, öyle güzel eserlerle süslediler ki, tesiri yüzyıllarca devam etti. Bu kıymetli eserler, ziyaret edenleri, bugün bile kendisine hayran bırakıyor.

Selçuklu mirasını anlatmaya ne nefesimiz yeter ne de yazmak için sayfalar. Şimdi anlatacağımız şaheser, Selçukluların yeni fethettikleri coğrafyada inşa ettikleri binlerce eserden sadece biridir.