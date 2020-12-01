İstanbul, asırlar boyunca herkes tarafından merak edilen ve görülmek istenen bir şehirdi. Uzak diyarlardan gelen seyyahlar, tuttukları notlarda İstanbul’a geniş yer ayırdılar. Seyyahların gözdesi bu kadîm şehri ziyaret edenlerden birisi de Sultan İkinci Abdülhamid devrinde payitahta gelen Kazan Tatarı, Fatih Kerimi’ydi…

Seyyahların kalbinde apayrı bir yeri olan İstanbul’a bu sefer, Kazanlı Tatar edebiyatçılarından Fatih Kerimi’nin yolu düşer. Kazan-Orenburg’da altın ocakları işleten Şakir Remiev’in davetiyle 1899’da Almanya, Belçika, İtalya, Fransa, Avusturya, Sırbistan, Bulgaristan ve Osmanlı gibi ülkeleri içine alan dört aylık bir seyahate çıkan Fatih Kerimi, yolculuğunu İstanbul’da nihayete erdirir. On dokuzuncu asır İstanbul’unun bize âdeta fotoğrafını sunan Kerimi’nin, İstanbul’da gördüklerini aktardığı satırların peşine düşmeye ne dersiniz?

Dünyanın Birinci Şehirlerindendir

“İstanbul’a gelip Sirkeci İstasyonu’nda trenden indik. İstanbul tarafını daha fazla görebilmek için istasyonun karşısındaki Rumeli Oteli isminde bir misafirhaneye gittik.

Yazının tamamını Yedikıta Dergisi 148. sayısından (Aralık 2020) okuyabilirsiniz.