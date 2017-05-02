Dünyanın İlk Siyahî Pilotu, Bir Türk’tü… Ahmed Ali Bey

Sırf renginden yahut ırkından dolayı insanların hor görüldüğü bir dünya burası. Hâlâ birileri sırf bu yüzden öldürülebiliyor. Daha eski tarihlere gidersek çok daha kötü sahnelere şahit olabiliriz ama o kadar uzaklaşmayalım bugünden. Çok değil, daha 20. yüzyılın başında siyahî bir ABD’linin pilot olma lüksü(!) yoktu. Hâlbuki aynı tarihlerde Osmanlı vatandaşı bir siyahî, sırf pilot olması için yurtdışına eğitime gönderilmişti…

Eugene Jacques Bullard adını duydunuz mu hiç? Herkes onu yakın zamana kadar dünyanın ilk siyahî pilotu olarak biliyordu. Hüzünlü bir hikâyesi vardı. 1895 yılında Amerika’nın Georgia Eyaleti’nde dünyaya gelmişti. Siyahların hemen hiçbir insanî hakkının olmadığı bir devirde nasıl olduysa okumuş, pilot olmuştu. Fakat ülkesinde siyahlara karşı üst düzey bir hassasiyet vardı. ABD’nin medenî(!) beyazları, siyahların pilotluk gibi basit işlerle uğraşmasına razı olmayacak kadar yüce gönüllü insanlardı.

Mr. Bullard, mesleğini memleketinde icra edemedi. Bu sebeple ABD flolarında değil, Fransız Lafayette flosunda görev aldı. Onun siyah tenli bir insan iken pilot olabilmesi ilginç bir hikâyeydi Batı için. İnsanların ten rengine göre tasnif edildiği o dünyada bu öykünün bir değeri vardı. Eugene Jacques Bullard uzun süre “ilk siyahî pilot” olarak bilindi bu yüzden. Fakat işin aslı öyle değildi.

Yazının devamını Yedikıta Dergisi 105. sayısından (Mayıs 2017) okuyabilirsiniz.