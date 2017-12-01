Akım Savaşlarının Suyunu Çıkarmak

Elektrikli sandalyenin amacının “insanları korkutarak suç işlenmesini engellemek” olduğu söylenmişti. Ancak kimse bunun “Akımlar Savaşı”nın bir parçası olduğunu bilmiyordu. Aslında Edison bu sandalyeyi, dişli bir rakibini vurmak için yapmıştı. İki taraf da kazanmak istiyordu…

1880’li yıllardı. İki ünlü bilim adamı arasında büyük bir rekabet vardı. Bu iki bilim adamından biri, doğru akımın kâşifi Thomas Edison, diğeri ise alternatif (dalgalı) akımın kâşifi Nicola Tesla idi.

Yine o günlerde; New York Eyaleti’nde suçlular “asılarak” idam ediliyor, bu sırada korkunç şeyler yaşanıyordu. Meselâ, urgan fazla uzun olursa suçlunun kafası kopabiliyordu. Zira mahkûmu, boynuna ipi geçirip iki metreden aşağı atarak idam ediyorlardı. Hâlbuki dünyanın hiçbir yerinde iple asılan bir adamın boynu kopmuyordu. Kimsenin aklına da mahkûmun “ayaklarının altına sehpa konulsa” bu problemin ortadan kalkacağı gelmiyordu. Aslında bal gibi geliyordu da şov yapmayı sevenler, “alternatif” bir uygulama arıyorlardı!

Yazının devamını Yedikıta Dergisi 112. sayısından (Aralık 2017) okuyabilirsiniz.