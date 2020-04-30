Çiçeklerin Dünyası

İnsanoğlu her devirde çiçekle uğraşmayı sevmiştir. Onları koklayarak nefesini açmış, ilaç yapmış şifa bulmuş, ikram ederek gönül almış, şerbet yaparak ferahlamış, ticaretini yaparak zengin olmuş, yetiştirerek stres atmış. Bakalım başka neler yapmış?..

1-Baldıran, maydanozgiller familyasından bir çiçektir. Meşhur filozof Sokrates’ten bahsedenler, bu çiçeği anmadan edemezler. Özellikleri nelerdir?..

a-Beyaz renklidir, kötü kokuludur.

b-Eczacılar bununla saçları güçlendiren, öksürüğe ve romatizmaya iyi gelen ilaçlar imal eder.

c-Elde edilen zehir, dağ gibi adamı öldürebilir.

d-Hepsi

2- Bizim aynısafa veya gecesafası dediğimiz çiçeğe, Romalılar calendula derlerdi. Sirke ile karıştırıp etleri lezzetlendirmek için kullanırlardı. Osmanlı devrinde eczacılarımız pek sevdikleri bu çiçekten ne tür ilaç yaparlardı?..

a-Yara ve yanıklar için merhem

b-İdrar söktürücü çay

c-Ağrı kesici şurup

d-Hepsi

3- Türkler, nilüfer çiçeğine lüfer çiçeği der. Hem ömrü uzundur hem suda yaşar. Güneş doğarken açar, batarken kapanır. Yapraklarının suyundan elde edilen ilaç, insanı psikolojik olarak rahatlatır. Halk arasında nilüfere ne derler?..

a-Psikolog

b-Su hekimi

c-Lüferusmedikalus

d-Dert babası

4-İngiliz elçisinin karısı Lady Montagu “Türkler her çiçeğe bir anlam yüklediler.” diye yazınca Fransız madam La Baronne de Frense Çiçek Lisanı adıyla bir sözlük yazar. 800 çiçeği manalarıyla listeler. Oradan da bütün dünyaya yayılır. Ona göre, mavi renkli çiçekler neyi temsil etmektedir?..

a-Yumuşak huyluluğu

b-Kıskançlık

c-Vefasızlık

d-İnatçılık

5-Kültürümüzde, adına bayram yapılan bir çiçektir. Evliya Çelebi, bu geleneği başlatanın Emir Sultan Hazretleri olduğunu söyler. Hangi çiçektir?..

a-Kasımpatı

b-Papatya

c-Erguvan

d-Kardelen

6-İranlıların benefşe, Arapların benefsec dediği çiçeğe, biz menekşe deriz. Başı eğik, mütevazı görünümünden dolayı divan edebiyatında neyi anlatırken bu çiçek örnek olarak gösterilir?..

a-Gariban

b-Derviş

c-Miskin

d-Hepsi

7-Osmanlı, sarığının yanına çiçek takmayı severdi. Saflığın sembolü olduğundan bir ara zambak moda olmuştu. Bunu haber alan devrin Fransa kralı “vardır bir hikmeti” diyerek hanedan sembollerinden zambağı öne çıkardı. Ne yaptı?..

a-Kendine arma yaptı.

b-Paris’i zambaklarla donattı.

c-Zambak kokulu parfüm üretti.

d-Halka zambak soğanları dağıttı.

8-Şair Zâtî (ö. 1546) bir şiirinde şöyle der:

“Pâdişâhı gül önünde bînevâlık etmeye

Başına geydi yine kâğıttan efser yâsemen”

Beyitten anladığımıza göre gül sultansa yasemin çiçeği nedir?..

a-Hizmetli

b-Nasipsiz

c-Palyaço

d-Hepsi

9-Sultan Dördüncü Mehmed Han’ın saltanatı esnasında, İstanbul’a gelen Fransız Kralı XIV. Louis’in elçisi Marquis de Nointel’e, Türk yetkililer “hoş geldin” diyerek inci çiçeği verirler. Elçilik kâtibi Antoine Galland (ö. 1715), hatıralarında bunu nasıl anlatır?..

a-Türkler gözümüze girmek istiyordu.

b-Çiçek, Türklerde dostluk ve sevgi ifadesidir.

c-Türkler bize çiçek satmak istedi.

d-Türkler bizi protesto etti.

10-Kanuni Sultan Süleyman devrine ait 933/1526-27 tarihli defterde Saray-ı Âmire’nin, yani Topkapı Sarayı’nın bahçeleri için Kırım’dan Kefe lâlesi ile cinsleri belirtilmeyen çeşitli çiçeklerin satın alındığı yazılıdır. Bunlar, o zamanın en muhteşem bahçesine dikilirler. O bahçe, bugün hangi isimle tanınmaktadır.

a-Darıca Hayvanat Bahçesi

b-Emirgan Korusu

c-Gülhane Parkı

d-Belgrat Ormanı

CEVAPLAR: 1) d, 2) d, 3) b, 4) a, 5) c, 6) d, 7) a, 8) d, 9) b, 10) c

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